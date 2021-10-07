Гороскоп на 7 октября 2021 для Овнов
Овнам в этот день стоит быть откровенными во время разговора со своей половинкой. Расскажите ей, что вас больше всего беспокоит и попробуйте вместе решить наболевшие вопросы.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 7 октября 2021 для Тельцов
Астрологи отмечают, что плохие жизненные моменты отошли назад. Теперь вас ждет светлое будущее и осуществление все намеченных целей.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 7 октября 2021 для Близнецов
День удачен для проведения разнообразных практик и медитаций. Попробуйте сегодня отложить все гаджеты и просто расслабиться и отдыхать.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 7 октября 2021 для Раков
Гороскоп на 7 октября 2021 для Львов
Звезды не советуют Львам давать сегодня обещания, которые будет трудно выполнить. Старайтесь сделать в этот день лишь то, что будет в ваших силах.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 7 октября 2021 для Дев
День удачен для покупки новой техники. Приобретенная вещь послужит вам на многие годы. Вечер четверга рекомендовано провести со своими родными.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 7 октября 2021 для Весов
Весам надо в этот день быть внимательными на работе, чтобы не наделать ошибок. Вас могут ждать неожиданные поручения от руководства, поэтому будьте к ним готовы.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 7 октября 2021 для Скорпионов
Скорпионов сегодня ждет неожиданный успех, который может улучшить их финансовое положение.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 7 октября 2021 для Стрельцов
Стрельцов ждет сегодня много важных дел. Постарайтесь до конца дня со всем справиться. Конфликтов с коллегами и друзьями стоит избегать.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 7 октября 2021 для Козерогов
Козерогам советуют не браться в этот день за дела, в которых вы не уверены. Занимайтесь лишь теми задачами, выполнение которых доставляет вам удовольствие.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 7 октября 2021 для Водолеев
Водолеям желательно отказаться в этот день от деловых встреч. По прогнозам астрологов, сегодня они не будут успешными.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 7 октября 2021 для Рыб
Рыб ждет благоприятный день. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете выполнить немало запланированных дел.