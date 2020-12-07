Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, прогнозирует для Львов и Весов изменения планов. Козерогам день принесет хорошие моменты. Читайте гороскоп на 7 декабря 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Овнов

Овны 7 декабря будут особенно уязвимы к нервным срывам, переутомлению, бессоннице и головной боли. Чтобы этого избежать – начните укреплять иммунитет.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Тельцов

Меньше слов – больше действий. Только по такому методу вы получите положительные отзывы от любимого человека. Астрологи советуют ограничить физическую активность.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Близнецов

Сегодня Близнецы будут чувствовать легкое недомогание, связанное с погодными изменениями. Старайся не беспокоиться из-за забот по дому и хозяйственными вопросами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Раков

Сегодня Ракам придется взять на себя миссию семейного психолога. Постарайтесь гармонизировать отношения без упреков и нареканий. Во второй половине дня могут возникнуть сложности в работе электроприборов.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Львов

Сегодня ваши планы могут измениться из-за непредвиденных обстоятельств. Сложности в жизни родственников могут также озадачить. Не стоит вмешиваться в чужие отношения и давать советы.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Дев

Самое время активно взяться за проекты, а также приложить максимальные усилия, чтобы выходные провести с родными и близкими. Именно они требуют вашего внимания не меньше, чем работа.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Весов

Для Весов день будет несколько напряженным, ведь могут наступить неожиданные изменения. Стоит хорошо обдумывать свои слова и действия, а также менее эмоционально относиться ко всему, что случается.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Скорпионов

Не спешите делать выводы и бросаться в крайности, ведь этот день может принести немалый успех в финансовом и профессиональном плане. Будьте более рассудительными и трезво смотрите на ситуации, в которые попадаете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Стрельцов

На любовном фронте все будет стабильно хорошо, но это не значит, что стоит расслабляться. Следите за тем, что говорите.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Козерогов

Новый рабочий день принесет Козерогам усталость, но кроме этого и много хороших моментов. Вас ждет отдача за все добрые дела, которые вы сделали раньше.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Водолеев

Звезды предсказывают Водолеям новые перспективы и укрепление иммунитета. Мелкие финансовые трудности надолго не задержатся, а вот самочувствие потребует большего внимания.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Рыб

Рыбам сегодня надо умело фильтровать все дела, которые на вас возложат. Если сделаете правильный выбор, то улучшение финансовой ситуации не заставит себя долго ждать.