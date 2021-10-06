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Гороскоп на 6 октября 2021 для Овнов

Будьте открыты для новых знакомств и не закрывайте себя от окружающих. Вскоре вы встретите человека, который добавит красок в вашу жизнь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 6 октября 2021 для Тельцов

Если вы давно задумывали воплощение непростого дела – сегодня время взяться за него. Благодаря поддержке других людей вы наконец почувствуете, что можете это сделать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 6 октября 2021 для Близнецов

Сегодня у вас могут возникнуть конфликты с вашим любимым человеком или близким другом. Их упрямство и уверенность в правильности их аргументов будут только усиливать проблему.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 6 октября 2021 для Раков

Сегодня вам понадобится сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни. Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 6 октября 2021 для Львов

Используйте время, которое у вас сейчас есть, для наведения порядка в делах и собственных мыслях. И монотонные, и творческие действия будут способствовать успокоению.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 6 октября 2021 для Дев

Без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время на то, что поможет вам найти внутреннее равновесие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 6 октября 2021 для Весов

Благоприятными будут занятия, направленные на собственное развитие – самообразование, легкий спорт, медитация. Отведите больше времени на отдых и восстановление сил.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 6 октября 2021 для Скорпионов

Улыбнитесь и вспомните, сколько у вас поводов для радости. Звезды советуют более оптимистично смотреть на свою жизнь и тогда хорошие события не заставят себя ждать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 6 октября 2021 для Стрельцов

Возьмите под контроль свои эмоции. Ваше поведение начинает настораживать окружающих. Звезды советуют обратить внимание на свои сновидения. Подсознание уже давно хочет вам что-то донести.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 6 октября 2021 для Козерогов

Сегодня в жизни Козерогов отдыха будет мало. Настройте себя на рабочий лад. В таком ритме придется работать весь день.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 6 октября 2021 для Водолеев

Среда для Водолеев будет благоприятной для новых начинаний и проектов, однако не спешите делиться идеями с руководством и коллегами. Сначала заложите прочный фундамент.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 6 октября 2021 для Рыб

Рыбы сегодня могут наслаждаться всеми условиями для проявления своих творческих способностей. При этом постарайтесь не изнурять себя физическими и моральными нагрузками.