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Гороскоп на 6 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 6 августа 2023 для Овнов

Овнам это воскресенье доставит много приятных сюрпризов, на которые вы даже не рассчитывали. Дорогой сердцу человек обязательно удивит вас.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 6 августа 2023 для Тельцов

Если вы запланировали на сегодняшний день поездку – будьте осторожны на дороге и внимательно смотрите за дорожными знаками.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 6 августа 2023 для Близнецов

Близнецы сегодня обидят близкого друга или подругу. Вы намеренно захотите сказать им слова, от которых станет неприятно даже вам. Ничего хорошего после этого разговора не ждите. Эта ситуация усугубит ваши отношения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 6 августа 2023 для Раков

День удачен для прогулки с родными или друзьями. Проведите время на свежем воздухе, посетите вместе места, где давно хотели побывать.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 6 августа 2023 для Львов

Львам сегодня нужно отказаться от работы и полностью посвятить день отдыха. А еще лучше – запланировать отпуск и несколько дней провести за городом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 6 августа 2023 для Дев

Астрологи просят Дев не вестись на авантюры. Вас умышленно могут провоцировать на действия, о которых вы будете сожалеть. Особенно внимательно относитесь к звонкам, чтобы не наткнуться на мошенника.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 6 августа 2023 для Весов

У вас сегодня будет плохое настроение. В семье назреет конфликт с родными, а вдобавок вам еще придется доделывать рабочий проект в выходной.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 6 августа 2023 для Скорпионов

Астрологи советуют Скорпионам отбросить негативные мысли как можно дальше и начать мыслить более позитивно. От вашего настроения зависит, как вы проведете этот день.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 6 августа 2023 для Стрельцов

Хотя сегодня и воскресенье, но Стрельцы будут очень озабочены мелкими делами. В конце дня старайтесь отвлечься от всего и хотя бы немного отдохнуть перед началом новой рабочей недели.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 6 августа 2023 для Козерогов

Козероги весь день будут перегружены мнениями относительно своего материального положения. Они будут искать варианты дополнительного заработка и удача улыбнется им. Может быть, даже найдут работу своей мечты.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 6 августа 2023 для Водолеев

Водолеи в воскресенье будут много работать. На этой неделе вы не успели в будни закончить все задачи, и настройтесь провести несколько часов по рабочим делам. А вечером любимый человек порадует вас сюрпризом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 6 августа 2023 для Рыб

Сегодня все может выйти из-под вашего контроля. Вдруг вы почувствуете, как ваша любимая половинка от вас отворачивается, а друзья вообще забыли о вас.