В этот день стоит откладывать принятие важных решений. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 октября 2021 для Овнов

День удачный для обучения и карьеры. Не бойтесь брать инициативу в свои руки и отстаивать свои интересы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 октября 2021 для Тельцов

Сегодняшний день предоставит вам уникальные возможности, постарайтесь воспользоваться ими. Проявите сегодня свои лидерские качества.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 октября 2021 для Близнецов

Астрологи советуют Близнецам заняться в этот день интеллектуальным трудом. Есть хороший шанс начать проект, который станет для вас успешным.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 октября 2021 для Раков

Сегодня Раки имеют возможность улучшить свое финансовое состояние. Также день удачен для изменений, маленькие шаги приведут вас к поставленным целям.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 октября 2021 для Львов

В первой половине дня ваша жизненная энергия будет на низком уровне. Попробуйте улучшить день теми занятиями, которые доставляют вам удовольствие.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 октября 2021 для Дев

Астрологи не рекомендуют Девам в этот день брать на себя слишком много дел. Делайте только то, что не будет вас перегружать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 октября 2021 для Весов

Для Весов этот день станет началом чего-то нового. Начните совершать давно запланированные проекты, которые помогут вам продвинуться по карьерной лестнице.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 октября 2021 для Скорпионов

Скорпионов ждет утром плохое настроение, испортят вам его близкие вам люди. Наберитесь терпения и не провоцируйте серьезные конфликты.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 октября 2021 для Стрельцов

На Стрельцов ждет тяжелый и насыщенный день. Уже к вечеру вы будете чувствовать усталость и раздражительность. Постарайтесь не портить отношения с родными из-за вашего плохого настроения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 октября 2021 для Козерогов

Сегодня будьте осторожны в общении с коллегами. Следите за своими высказываниями, резкость может не сыграть вам на руку.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 октября 2021 для Водолеев

Водолеев ждет насыщенный день. Сегодня вам нужно завершить все начатые дела, а также найти время для близких вам людей.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 октября 2021 для Рыб

Рыбы в этот день могут идти на риск и прислушиваться к своей интуиции. Астрологи предсказывают вам везение во всех сферах.