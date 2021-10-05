Гороскоп на 5 октября 2021 для Овнов
День удачный для обучения и карьеры. Не бойтесь брать инициативу в свои руки и отстаивать свои интересы.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 5 октября 2021 для Тельцов
Сегодняшний день предоставит вам уникальные возможности, постарайтесь воспользоваться ими. Проявите сегодня свои лидерские качества.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 5 октября 2021 для Близнецов
Астрологи советуют Близнецам заняться в этот день интеллектуальным трудом. Есть хороший шанс начать проект, который станет для вас успешным.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 5 октября 2021 для Раков
Сегодня Раки имеют возможность улучшить свое финансовое состояние. Также день удачен для изменений, маленькие шаги приведут вас к поставленным целям.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 5 октября 2021 для Львов
В первой половине дня ваша жизненная энергия будет на низком уровне. Попробуйте улучшить день теми занятиями, которые доставляют вам удовольствие.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 5 октября 2021 для Дев
Астрологи не рекомендуют Девам в этот день брать на себя слишком много дел. Делайте только то, что не будет вас перегружать.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 5 октября 2021 для Весов
Для Весов этот день станет началом чего-то нового. Начните совершать давно запланированные проекты, которые помогут вам продвинуться по карьерной лестнице.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 5 октября 2021 для Скорпионов
Скорпионов ждет утром плохое настроение, испортят вам его близкие вам люди. Наберитесь терпения и не провоцируйте серьезные конфликты.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 5 октября 2021 для Стрельцов
На Стрельцов ждет тяжелый и насыщенный день. Уже к вечеру вы будете чувствовать усталость и раздражительность. Постарайтесь не портить отношения с родными из-за вашего плохого настроения.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 5 октября 2021 для Козерогов
Сегодня будьте осторожны в общении с коллегами. Следите за своими высказываниями, резкость может не сыграть вам на руку.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 5 октября 2021 для Водолеев
Водолеев ждет насыщенный день. Сегодня вам нужно завершить все начатые дела, а также найти время для близких вам людей.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 5 октября 2021 для Рыб
Рыбы в этот день могут идти на риск и прислушиваться к своей интуиции. Астрологи предсказывают вам везение во всех сферах.