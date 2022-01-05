Гороскоп на 5 января 2022 для Овнов
Астрологи советуют Овнам не тратить деньги на вещи, которые не являются для вас обязательными. Лучше приберегите средства на действительно что-то для вас нужное.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 5 января 2022 для Тельцов
День подходит для занятий спортом. Физическая активность улучшит настроение и качество сна. Вечер проведите в свое удовольствие.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 5 января 2022 для Близнецов
Сегодня Близнецы будут в центре внимания. Во второй половине дня могут быть проблемы со спиной, поэтому по возможности постарайтесь посвятить хотя бы несколько минут разминке и упражнениям.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 5 января 2022 для Раков
Раков ждет активный день. Вероятно, вам предложат встретиться ваши друзья и знакомые, каждому из которых надо будет уделить особое внимание.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 5 января 2022 для Львов
Наведите в этот день порядок в документах. Астрологи говорят, что этот день удачен для решения бытовых вопросов.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 5 января 2022 для Дев
Дев весь день будет сопровождать хорошее настроение. Можете порадовать себя желанным подарком, о котором давно мечтали.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 5 января 2022 для Весов
Звезды советуют Весам в этот день попробовать что-то новое. Можете смело отправляться в новые интересные места, или же даже отправиться на небольшое путешествие в город, в котором вы не были раньше.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 5 января 2022 для Скорпионов
Астрологи советуют в этот день избегать ненужных трат. Также не стоит перед Сочельником занимать деньги или давать их в долг.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 5 января 2022 для Стрельцов
Сегодня Стрельцы узнают хорошую новость, которая подарит им отличное настроение на весь день. Ближе к вечеру ждите прихода гостей.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 5 января 2022 для Козерогов
У Козерогов могут возникнуть некоторые трудности в общении с близким вам человеком. Не расстраивайтесь, совсем скоро ситуация наладится.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 5 января 2022 для Водолеев
Сегодня Водолеи смогут решить проблемы личного характера. Будьте мудрыми, благоразумными и следите за тем, что говорите.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 5 января 2022 для Рыб
В этот день благоприятными будут семейные встречи, романтические свидания или прогулки с лучшими друзьями.