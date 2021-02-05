Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, прогнозирует Весам везение. Девам стоит пересмотреть отношения со своим избранником. Читайте гороскоп на 5 февраля 2021 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Гороскоп на 5 февраля 2021 для Овнов

Овнам очень захочется бросить все рабочие планы и отправиться в отпуск. Проговорите этот момент со своим любимым человеком. Вероятно, вам все же удастся куда-то поехать отдохнуть

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 февраля 2021 для Тельцов

Тельцам сегодня придется много работать. Свободное время проведите на свежем воздухе. Возможно, вы захотите прогуляться по вечернему городу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 февраля 2021 для Близнецов

Близнецы сегодня хорошо задумаются над своей жизнью. Вы поймете, что с начала нового года вы почти ничего значащего не сделали, поэтому вам придется наверстать упущенное.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 февраля 2021 для Раков

Ракам надо внимательнее относиться к своему здоровью. Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 февраля 2021 для Львов

Астрологи отмечают, что если вы никого не будете критиковать, ваше самочувствие заиграет новыми красками. Если вам кто-то откровенно надоел – перестаньте следить за этим человеком в соцсетях, или же не обращайте на него внимания в реальной жизни, сосредоточьтесь на себе.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 февраля 2021 для Дев

Девам стоит пересмотреть отношения со своим избранником. Расскажите о своих переживаниях и опасениях относительно этих отношений и расставьте все точки над "и".

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 февраля 2021 для Весов

Весам в этот день очень повезет, но не рассчитывайте всегда на такое везение. Если вам потребуется помощь, не стесняйтесь попросить ее даже у вашего руководителя.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 февраля 2021 для Скорпионов

Скорпионам стоит подумать о своем месте работы. Если вам откровенно надоело быть там, где вы сейчас работаете, – не бойтесь сменить сферу деятельности. Звезды будут способствовать всем вашим начинаниям.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 февраля 2021 для Стрельцов

Сегодня вам могут сделать деловое предложение. Постарайтесь не упустить свой шанс. Во второй половине дня не ведитесь на рекламу. Стоит сэкономить деньги и не тратить их на ненужные вещи.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 февраля 2021 для Козерогов

Сегодня Козерогов ждет хороший день с самого утра. В работе примените определенный подход, который поможет вам сделать больше, чем обычно.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 февраля 2021 для Водолеев

Водолеям лучше всего в пятницу будет удаваться творческая работа. Во второй половине дня не провоцируйте ревность у своего мужа или жены, ведь все может закончиться ссорой.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 февраля 2021 для Рыб

Сегодня Рыбы имеют все шансы воплотить свой давний замысел. Руководство будет удовлетворено вашей инициативой, так что совсем скоро вы получите неплохую премию.