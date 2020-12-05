Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2020 года, советует Скорпионам прислушиваться к своей интуиции. На Рыб и Водолеев ждут приятные перемены в личной жизни. Читайте гороскоп на 5 декабря 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня придется решать задачи, которые повлияют на вашу жизнь в будущем. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Овнов

Сегодня вам придется отказаться от важных дел и уделить внимание семье. Старайтесь не переутомляться и заботиться о своем здоровье.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Тельцов

Во второй половине дня Тельцов ждет напряженный разговор с партнером. Вам стоит расслабиться и отвлечься от плохих мыслей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Близнецов

Выходной день проведите за самоанализом и работой над своими недостатками. День будет насыщен динамичными событиями. Астрологи советуют прислушиваться к своей интуиции.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Раков

Разговор с оппонентом в этот день может привести к конфликтной ситуации. Не стоит себя сдерживать, говорите то, что думаете. Ситуация позволит понять, кто ваш враг или друг.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Львов

Сегодня не стоит доверять полученной информации. Во второй половине дня используйте свои старые связи, чтобы получить нужный результат.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Дев

Сегодня освоение информации пойдет вам на пользу. Настало время изменить тактику привычных действий. Вечером сделайте приятный романтический сюрприз своей половинке.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Весов

Сегодня все внимание Весов заберет семья, личный или семейный бизнес. Излишняя суета может помешать важному делу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Скорпионов

Сегодня Скорпионам лучше не доверять чужому мнению. Вам придется принимать важные решения. День проведите спокойно, а вечером проведите время со своими родными.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Стрельцов

Затишье перед бурей – так можно назвать теперешнее состояние ваших амурных дел. Поэтому готовьтесь к приключениям и не унывайте.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Козерогов

Дружеская встреча пойдет вам на пользу. Вы уже длительное время находитесь в депрессии, поэтому лучше быстрее выходить из этого состояния.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Водолеев

Сегодняшний день будет динамичным и успешным. Новое знакомство перерастет в бурный роман, а длительные отношения имеют все шансы завершиться признанием.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Рыб

Суббота будет полна судьбоносными изменениями в рабочей и личной сфере. Новая профессиональная платформа станет началом вашей успешной карьеры. На интересные перемены обречена также личная жизнь.