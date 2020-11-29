Гороскоп на тиждень 30 листопада – 6 грудня для всіх знаків Зодіаку, прогнозує успішні дні в кар'єрі та особистому житті. Багатьом представникам знаку вдасться збільшити свій дохід. Читайте гороскоп на тиждень 30 листопада – 6 грудня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для Овна

Для Овнов новая неделя будет удачной. Звезды вам прогнозируют хороший результат от дел, которые вы давно начали, но никак не могли завершить. Не бойтесь рисковать. Если вы выйдете из своей зоны комфорта, то сможете получить все, что желаете.

Вероятно, в середине недели вы встретите много интересных личностей, которые в дальнейшем будут способствовать вашему саморазвитию. Также звезды советуют по возможности провести неделю с родными людьми.

Выходные проведите спокойно. Откажитесь от компьютера и телефона, выключите интернет и попробуйте немного перезагрузиться. Такой диджитал-детокс поможет вам полностью отдохнуть и с новыми силами начать следующий неделю.

Благоприятный день: 1 декабря

Неблагоприятный день: 6 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для Тельца

Тельцы, помните, что случайностей не бывает. Сегодня вы встретите человека, который изменит вашу жизнь. Берите инициативу в свои руки и помните, что только вы кузнец своего счастья. Со временем вы убедитесь, что ваши усилия потрачены не зря.

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В середине недели вас ждут некоторые расходы. Будьте готовы к грандиозной покупке. Для того, чтобы приобрести действительно необходимую вещь, надо расставить грамотно приоритеты. Чтобы впредь не жалеть о потраченных средствах, подумайте над тем, что для вас является действительно необходимым.

Выходные проведите активно. Если имеете возможность – выберитесь с друзьями в горы, совершите небольшое путешествие в другой город. Вам надо немножко переключиться от рутинной работы и домашних хлопот.

Благоприятный день: 2 декабря

Неблагоприятный день: 5 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для Близнецов

Близнецам стоит переосмыслить ценность собственных друзей. На этой неделе звезды предоставят вам шанс осознать, кто действительно является вашим настоящим другом и постоянно находится с вашим другом.

Кроме этого, все ваши старания на работе будут оценены,и вы сможете достичь хороших результатов. Астрологи отмечают, что вам не стоит бояться собственных идей. Смело воплощайте в жизни все самые интересные фантазии.

В целом на выходных у вас не должно быть проблем со здоровьем. Однако могут проявиться наследственные заболевания, а также болезни вследствие нервных перегрузок. Наиболее уязвимы для этого пищеварительная, лимфатическая и сердечно-сосудистая системы.

Благоприятный день: 30 ноября

Неблагоприятный день: 5 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для Рака

На этой неделе Раки могут почувствовать прилив интеллектуальной активности. Это хорошее время для работы, учебы и новой информации. Во время своей работы вы можете завязать отношения с человеком, с которым у вас впоследствии сложатся романтические отношения.

Тем представителям знака, которые водят машину – следует быть особенно осторожными на дорогах. Неделя благоприятна для наведения порядка в делах, финансовых документах и анализа информации. Доходы могут ждать тех, кто занимается ремонтом техники.

На выходных стоит сосредоточиться на делах, которые связаны с домашними делами. Покупки для дома будут особенно удачными. Здоровью придется уделить особое внимание. В это время не желательно болеть, поскольку выздоровление может длиться долго.

Благоприятный день: 2 декабря

Неблагоприятный день: 3 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для Льва

Новая неделя для Львов будет благоприятной для семейного общения и шопинга. Вы будете достаточно активны, трудолюбивы и вдохновлены. Впрочем старайтесь избегать необдуманных решений.

В середине недели постарайтесь избегать массового скопления людей. Среда – удачный день для домашних дел, однако будьте осторожными в финансовых вопросах. В четверг будет благоприятная атмосфера для духовного совершенствования.

Выходные подходят для реализации самых амбициозных идей. В воскресенье постарайтесь больше времени провести дома, в частности, обратите внимание на свое здоровье. Может проявиться склонность к заболеваниям дыхательной системы, обострение хронических процессов.

Благоприятный день: 5 декабря

Неблагоприятный день: 4 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для Девы

Постарайтесь в новой неделе не тратить зря время. Каждые ваши сутки будут наполнены яркими впечатлениями, поэтому постарайтесь активно и с пользой проводить каждый ваш день. С понедельника по среду полезными будут встречи с друзьями, на которых вы сможете обсудить совместные планы в будущем.

Ваша финансовая сторона будет стабильной, впрочем избегайте крупных покупок. Лучше подумайте о выгодных и перспективных вложениях. Любовная сфера подарит Девам сюрпризы.

На выходных не забывайте о домашних делах, однако уже вечером сможете полностью расслабиться и отдохнуть, занявшись любимыми делами. По возможности, можете заняться собой, но не стоит перегружать организм диетами или физическими нагрузками.

Благоприятный день: 30 ноября

Неблагоприятный день: 1 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для Весов

Несмотря на то, что год выдался довольно сложным и непредсказуемым, не ставьте точку в своих целях. Астрологи советуют еще раз просмотреть блокнот с мечтами и желаниями, которые вы записывали в начале 2020 года. Он вам пригодится уже в понедельник.

Не обязательно воплощать все желания, ведь физически это будет невозможно. Присмотритесь к целям, которые вы можете выполнить в последний месяц года. Поверьте в свои силы. Когда вы сделаете то, к чему не решались весь год, то в конце года будете очень довольны собой.

На выходных не пренебрегайте прогулками на свежем воздухе, даже если на улице будет морозная погода. Несколько минут вам стоит подышать свежим воздухом и хоть немного перезарядиться. Одиноких представителей знака ждут любовные приключения.

Благоприятный день: 3 декабря

Неблагоприятный день: 2 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для Скорпиона

Неделя для Скорпионов пройдет весело и продуктивно. Скорпионы почувствуют небольшой подъем и будут готовы сделать что-то особенное. Иногда прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. У некоторых могут даже появиться неплохие возможности для подработок.

В решении семейных и любовных вопросов вам понадобятся подсказки друзей или старших родственников. Для бытовых забот подходит любой день недели, но особенно продуктивной окажется пятница.

На выходных не делайте ничего, что доставляет дискомфорт и вызывает раздражение. Одиноких Скорпионов ждут новые знакомства и интересные встречи с представителями противоположного пола. Составьте план на новую неделю и постарайтесь его реализовать.

Благоприятный день: 5 декабря

Неблагоприятный день: 2 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для Стрельца

Стрельцов на этой неделе ждет очень важный для карьеры период. Взять кредит или вернуть долг лучше в начале недели. Дела пойдут хорошо и в бизнесе, и в творчестве, и в любовной сфере.

Вам не стоит ввязываться в споры и конфликты на этой неделе, а также выяснять отношения с кем-то. Ваша спокойная, взвешенная реакция на происходящее поможет вам справиться с самыми сложными проблемами.

На выходных остерегайтесь отравления. Пища в вашем рационе должна быть свежей и качественной. В субботу вы можете существенно улучшить свое состояние, если доверитесь своей интуиции и рискнете. Основную часть времени вы будете заниматься решением некоторых семейных и домашних вопросов.

Благоприятный день: 4 декабря

Неблагоприятный день: 2 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для Козерога

Основная цель Козерогов на этой неделе – получить финансовое благополучие. Также это идеальное время для деловой и интеллектуальной активности. Ставьте перед собой амбициозные задачи.

Ваше физическое состояние зависит от эмоционального комфорта. Чтобы почувствовать себя счастливыми – избегайте стрессов. Ваши успехи в материальной сфере зависят от бодрости и энергичности, старайтесь держать себя в руках.

Выходные – благоприятное время для того, чтобы заняться совершенствованием творческих навыков. Ваши новые занятия вскоре откроют для вас новые перспективы. Вы сможете многое успеть, если отпустите ситуацию, которая вас до недавнего времени беспокоила.

Благоприятный день : 5 декабря

Неблагоприятный день: 30 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для Водолея

Во все дела придется вложить максимум сил и энергии. Старайтесь не вмешиваться в ход событий, которые не касаются вас прямо: сейчас понимание и терпение – это реальный ключ к успеху. Сможете реализовать определенные идеи, которые вынашивали уже давно.

Вы легки на подъем, решительны и энергичны, и эти качества являются залогом успеха. Самое время заняться осуществлением задуманного, тогда сразу возрастут ваши шансы на успех. Старайтесь не срывать на домашних напряжение, накопленное на работе.

На выходных постарайтесь изменить к лучшему отношения с родителями. Постарайтесь уделить родным свое время и внимание. В воскресенье вы почувствуете небывалый подъем сил, повысится ваша работоспособность.

Благоприятный день: 30 ноября

Неблагоприятный день: 5 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для Рыб

Во всех делах соблюдайте порядок. На работе вас ждут большие успехи, если не будете размениваться на мелочи. Многие проблемы решатся сами собой. Смело беритесь за новые дела.

На работе вероятны перемены к лучшему, появятся новые возможности для профессионального роста и значительного укрепления материального благополучия. Не стоит открывать своих планов даже близким друзьям.

В выходные придет помощь, которой вы так ожидаете. Придется ее принять. Кроме того, звезды советуют уделить внимание родным и провести свободное время с семьей. Родные и близкие поддержат все ваши проекты, а на всяких завистников даже не обращайте внимания.

Благоприятный день: 4 декабря

Неблагоприятный день: 5 декабря