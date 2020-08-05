Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года, советует Тельцам и Ракам немного отдохнуть от работы. Весам стоит расставить приоритеты и браться только за то, что требует максимального внимания. Читайте гороскоп на 5 августа 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня астрологи советуют правильно распределить свои силы. Вам предстоит выделить достаточно времени на рабочие задания и на отдых с родными. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Овнов

Все, за что вы будете браться сегодня – будет получаться. Вероятно, фортуна вам наконец начала улыбаться, а это значит, что надо использовать ресурсное состояние на максимум. Отправляйтесь на встречу своим мечтам и целям.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Тельцов

В последнее время вы очень много работаете, и вам надо задуматься над отдыхом. Не забывайте о правильном распределении задач и обязанностей. Такой подход позволит существенно освободить время для близких и родных.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Близнецов

Сегодня Близнецам не за что переживать, ведь день выдастся максимально легким и непринужденным. Вы не только выполните то, что давно задумывали, но и сможете заняться чем-то новым

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Раков

Звезды рекомендуют сегодня максимум времени посвятить себе. Завтракая – никуда не спешите, занимайтесь спортом, отдыхайте, читайте качественную литературу и делайте то, на что всегда не хватало времени.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Львов

Сегодня Львам нужно быть спокойными и взвешенными. Все трудности, которые будут возникать на вашем пути, на самом деле мелочи. Не переживайте. Улыбнитесь проблемам и отправляйтесь на встречу чему-то новому.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Дев

В среду Девам нужно как можно больше времени посвятить рабочим вопросам. Вполне вероятно, что в течение первой половины дня вы потеряете свое время, поэтому необходимо догнать огромное количество задач и обязанностей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Весов

Весам следует правильно расставить приоритеты и браться только за то, что требует максимального внимания. Такой подход позволит не засиживаться на рабочем месте после завершения трудового дня.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Скорпионов

Сегодняшний день принесет Скорпионам только удовольствие и радость. Позвольте себе разрядиться и отвлечься от будничных забот и проблем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Стрельцов

Звезды советуют Стрельцам задуматься над своей карьерой. Вероятно, вам именно сейчас выпадет возможность кардинально все изменить в своей жизни. Вечером посвятите достаточно времени любимому человеку, который вдохновляет вас на новые свершения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Козерогов

Козерогам сегодня нужно посвятить внимание своему здоровью. Паниковать не стоит, просто посидите несколько дней дома, пока не почувствуете улучшение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Водолеев

Сегодняшний день для Водолеев пролетит мгновенно быстро. Вечером вас ожидает приятный сюрприз. Возможно, любимый человек устроит для вас романтический ужин, или пригласит на свидание в интересное место.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 августа 2020 для Рыб

Рыбам сегодня не надо заниматься чужими проблемами, лучше подумайте над своими проблемами и над тем, как их надо решить. Совсем скоро облака на вашем горизонте разойдутся, надо только подождать.