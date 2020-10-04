Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 4 октября 2020 года, прогнозирует удачные покупки для Весов. Раков и Тельцов ожидает изрядное везение. Читайте гороскоп на 4 октября 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.
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Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Овнов
Воскресенье для Овнов выдастся довольно однообразным. Чтобы хоть немного себя развлечь, можете выехать необычным маршрутом, встретиться с давними друзьями, найти необычное хобби, посетить популярные тренинги.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Тельцов
Сегодня у Тельцов может возрасти личное обаяние. Это отличный фундамент для того, чтобы завести романтические и деловые знакомства, общаться, шутить.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Близнецов
Близнецам в этот день не рекомендуется ставить эксперименты в любви. Вероятно, что-то пойдет немного не так, и результат этих экспериментов окажется непредсказуемым. Лучший сценарий воскресенья – возвращение к делам, которые постоянно откладывали на потом.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Раков
Ракам в этот день может улыбнуться везение. Возможно, кто-то выиграет в лотерею, кто-то найдет спонсора для своих креативных идей. Некоторые Раки с выгодой избавятся от старых вещей, продав их через популярную доску объявлений. Воскресенье подходит для крупных покупок.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Львов
Львы в этот день могут смело участвовать в любых видах соревнований. Шанс на успех очень велик, но многое будет зависеть от собственной смекалки (смелости, силы, рвения). Вечер воскресенья, скорее всего, завершится в кругу близких людей.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Дев
У Дев сегодня есть все шансы стать жертвой осенней хандры. Не исключено, что причиной апатии станет усталость от напряженного графика жизни. Измените на время привычную для вас обстановку.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Весов
Весам в этот день рекомендуется отправиться за покупками. Высока вероятность, что удастся приобрести много ценных вещей по сниженной стоимости. Везение также предполагается в сфере чувств. Действуйте, если есть цель покорить личность противоположного пола.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Скорпионов
Скорпионы сегодня будут придирчивыми не только к себе, но и к другим. Постарайтесь не испортить никому выходной день.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Стрельцов
Стрельцы сегодня смогут случайно проникнуть туда, где и не планировали оказаться. Высока вероятность стать случайным свидетелем конфликта соседей или неожиданно раскрыть чей-то секрет. Постарайтесь быстрее переключить внимание на что-то другое.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Козерогов
Чтобы победить, Козерогам нужно проявить терпение и хладнокровие. Чем меньше эмоций вы покажете, тем лучшие условия вам уготовит судьба.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Водолеев
День отлично подойдет, чтобы заняться физическим трудом. Так вы сможете отдохнуть от умственной работы и провести день с пользой для себя и окружающих.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Рыб
Постарайтесь не скрывать своих желаний. Вполне вероятно, что кто-то рядом с вами хочет того же.