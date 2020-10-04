Гороскоп на сегодня, 4 октября 2020 года, прогнозирует удачные покупки для Весов. Раков и Тельцов ожидает изрядное везение. Читайте гороскоп на 4 октября 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Овнов

Воскресенье для Овнов выдастся довольно однообразным. Чтобы хоть немного себя развлечь, можете выехать необычным маршрутом, встретиться с давними друзьями, найти необычное хобби, посетить популярные тренинги.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Тельцов

Сегодня у Тельцов может возрасти личное обаяние. Это отличный фундамент для того, чтобы завести романтические и деловые знакомства, общаться, шутить.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Близнецов

Близнецам в этот день не рекомендуется ставить эксперименты в любви. Вероятно, что-то пойдет немного не так, и результат этих экспериментов окажется непредсказуемым. Лучший сценарий воскресенья – возвращение к делам, которые постоянно откладывали на потом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Раков

Ракам в этот день может улыбнуться везение. Возможно, кто-то выиграет в лотерею, кто-то найдет спонсора для своих креативных идей. Некоторые Раки с выгодой избавятся от старых вещей, продав их через популярную доску объявлений. Воскресенье подходит для крупных покупок.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Львов

Львы в этот день могут смело участвовать в любых видах соревнований. Шанс на успех очень велик, но многое будет зависеть от собственной смекалки (смелости, силы, рвения). Вечер воскресенья, скорее всего, завершится в кругу близких людей.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Дев

У Дев сегодня есть все шансы стать жертвой осенней хандры. Не исключено, что причиной апатии станет усталость от напряженного графика жизни. Измените на время привычную для вас обстановку.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Весов

Весам в этот день рекомендуется отправиться за покупками. Высока вероятность, что удастся приобрести много ценных вещей по сниженной стоимости. Везение также предполагается в сфере чувств. Действуйте, если есть цель покорить личность противоположного пола.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Скорпионов

Скорпионы сегодня будут придирчивыми не только к себе, но и к другим. Постарайтесь не испортить никому выходной день.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Стрельцов

Стрельцы сегодня смогут случайно проникнуть туда, где и не планировали оказаться. Высока вероятность стать случайным свидетелем конфликта соседей или неожиданно раскрыть чей-то секрет. Постарайтесь быстрее переключить внимание на что-то другое.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Козерогов

Чтобы победить, Козерогам нужно проявить терпение и хладнокровие. Чем меньше эмоций вы покажете, тем лучшие условия вам уготовит судьба.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Водолеев

День отлично подойдет, чтобы заняться физическим трудом. Так вы сможете отдохнуть от умственной работы и провести день с пользой для себя и окружающих.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Рыб

Постарайтесь не скрывать своих желаний. Вполне вероятно, что кто-то рядом с вами хочет того же.