Астрологи советуют в этот день завершить дела, которые вы начали в начале недели. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 4 июля для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Овнов

Овнов ждет в этот день незапланированное путешествие в другой город. Сегодня удачный период для покупок: вы наткнетесь на большие скидки и найдете весь товар, который вам нужен.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Тельцов

Тельцам надо пересмотреть свой бюджет. В последнее время вы тратите слишком много средств, которые уже совсем скоро вам понадобятся для весомой покупки.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Близнецов

Близнецов сегодня ждет серьезный и тяжелый разговор, после которого вам сразу станет легче. Вам давно уже надо выйти из отношений, которые вас истощают и не позволяют двигаться дальше.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Раков

Ракам рекомендовано взяться за выполнение давно запланированного дела. Звезды прогнозируют вам успех в первой половине дня.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Львов

У Львов сегодня не будет времени на отдых. Несмотря на выходной день Вы будете выполнять дела, которые накопились в течение недели. Чтобы набраться энергии, вечер желательно провести в кругу родных людей.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Дев

Девам не желательно принимать в этот день импульсивные решения. Отношения с вашей коллегой дойдут до критической точки, поэтому чтобы не разжигать между вами вражду просто дайте время себе отдохнуть друг от друга.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Весов

Весам надо сегодня во всем соблюдать меру, в основном это касается еды. В последнее время вы совсем не следите за своим рационом, поэтому сегодняшний день уделите правильному питанию и спорту.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Скорпионов

Скорпионам в первой половине дня легко будет удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, вас ждет важная встреча, которая положительно повлияет на ваше будущее.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Стрельцов

День выбьет Стрельцов из привычного ритма. Вам будет трудно настроиться даже на минимальную работу. Чтобы выбраться из подавленного состояния, попробуйте заняться духовной и ментальной практикой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Козерогов

Козерогам в этот день будет везти с лицами противоположного пола. В этот день вы будете обладать незаурядной харизмой.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Водолеев

Водолеям стоит посвятить выходной день планированию. Выделите время, чтобы выписать в блокнот все, чем вы хотите заняться в ближайшее время.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Рыб

Рыбы в этот день резко начнут терять энергию. Дневной сон даст вам кратковременный эффект, поэтому для того, чтобы полноценно отдохнуть и восстановиться – сделайте себе выходной от всех социальных сетей и посвятите время только себе.