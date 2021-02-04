Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года, прогнозирует Тельцам радикальные изменения. Раков ждет позитивный день. Читайте гороскоп на 4 февраля 2021 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Гороскоп на 4 февраля 2021 для Овнов

Овнам не стоит сегодня заглядывать в далекое будущее, если ситуации меняются в жизни изо дня в день. В личной жизни отстаивайте свое пространство.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 февраля 2021 для Тельцов

В жизни Тельцов ожидаются радикальные изменения, которые помогут начать новую деятельность. Если вы сомневаетесь в каких-то делах, то лучше отложите их решение на другой день.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 февраля 2021 для Близнецов

Астрологи советуют Близнецам сегодня быть сдержанными. Если вас захочет "подколоть" кто-то из ваших коллег – не обращайте внимания.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 февраля 2021 для Раков

Раков ждет положительный и насыщенный день на работе. У вас будет хорошее настроение, а руководство и коллеги с утра порадуют вас приятной новостью. Вероятно, совсем скоро вы отправитесь на тимбилдинг.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 февраля 2021 для Львов

Сегодня Львам стоит выключить телефон и закрыть все мессенджеры. Общение ни к чему хорошему не приведет. Вам нужно сосредоточить все свое внимание на рабочих моментах.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 февраля 2021 для Дев

Сегодня Девы будут сосредоточены на своей зарплате. За январь вы насчитали себе одну сумму, а придет совсем другая. Не пускайте эту ситуацию на самотек и попробуйте узнать, почему так произошло, и когда вам вернут ваши честно заработанные деньги.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 февраля 2021 для Весов

Сегодня Весов ждут судьбоносные встречи. Следите за всем, что вы говорите. Вероятно, с приходом в вашу жизнь новых друзей, совсем скоро вы встретите свою желанную любовь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 февраля 2021 для Скорпионов

Скорпионам не стоит никому рассказывать о том, что у вас накипело в душе. Ваши откровенные разговоры могут испортить отношения с близкими людьми.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 февраля 2021 для Стрельцов

Чтобы избежать разочарований – проведите сегодняшний день наедине. Откажитесь от шумных компаний и лучше сосредоточьтесь на важных делах, которые вам надо выполнить в послерабочее время.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 февраля 2021 для Козерогов

Астрологи советуют составить утром поэтапный план действий на весь день. Систематическое планирование повлияет на вас гораздо лучше, чем хаотичные действия.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 февраля 2021 для Водолеев

Сегодня Водолеи могут ждать подарка от судьбы, который вам необходим именно в этот период. Ваше подавленное настроение сразу улучшится. Появятся силы в отношении многих дел и искренних разговоров со своими родными.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 февраля 2021 для Рыб

Самочувствие Рыб этот день будет не в лучшем состоянии. Останьтесь сегодня дома и просто отдохните. В случае серьезного ухудшения здоровья – обратитесь к семейному врачу за помощью.