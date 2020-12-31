Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года, не советует Ракам заводить новый роман. Девам стоит определить свои приоритеты. Читайте гороскоп на 31 декабря 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи советуют в этот день ощутить праздник. Попрощайтесь с тяжелым 2020 годом и откройте свое сердце для новых подарков судьбы в 2021 году. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 31 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Овнов

Новогодняя ночь обещает Овнам волшебное преображение. Вы почувствуете прилив энергии. Астрологи прогнозируют уже с первых минут Нового года ваш звездный час.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Тельцов

Сегодняшний день напомнит вам о ценностях партнерства, балансе интересов и гармонии чувств. Чтобы встреча Нового года прошла идеально, вам стоит позаботиться о душевном самочувствии.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Близнецов

У Близнецов сегодня будет все необходимое для душевной гармонии. Лучше всего Новый год встретить рядом с любимым человеком и близкими людьми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Раков

На Раков сегодня будет хорошо влиять теплая обстановка, порядок, надежность. Однако заводить новый роман накануне Нового года астрологи не советуют.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Львов

У Львов этот день может вызвать приступ ностальгии или волну других глубоких чувств. Управляйте своими чувствами и воспоминаниями о несбывшихся надеждах. Не волнуйтесь, что вы что-то упустили в жизни. Все произошло так, как должно было случиться.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Дев

Девам в последний день 2020 года стоит задуматься над тем, что они делали не так, и определить свои приоритеты. Взвесьте все "за" и "против".

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Весов

Весам в этот день хорошо задуматься над будущим. У вас есть все шансы получить повышение, или продвинуться по карьере. Ставьте четкие цели и двигайтесь только вперед.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Скорпионов

Сегодня ночью исполнится одно из ваших сокровенных желаний. Посылайте Вселенной правильную информацию, время от времени вспоминая свою заветную мечту.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Стрельцов

По возможности посвятите этот день себе. Подведите итоги, поставьте новые цели, вспомните, о чем вы мечтаете, и принимайтесь с Нового года за реализацию всех своих планов.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Козерогов

Козерогам сегодня будет везти буквально во всем. Самое главное сегодняшнее сокровище – совершенно случайно вы встретите человека своей мечты, однако отношения с ним завяжутся чуточку позже.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Водолеев

Обратите внимание на свое питание. Постоянное изменение рациона и нерегулярные приемы пищи плохо влияют на ваше здоровье. Займитесь собой и попробуйте очиститься от негативной энергии.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 31 декабря 2020 для Рыб

Последний день 2020 года пролетит очень быстро. Весь день Вы будете заняты важными делами, поэтому дома появитесь только вечером. Астрологи прогнозируют вам веселую встречу Нового года.