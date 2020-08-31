Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года, прогнозирует Скорпионам приятную весть, а Козерогам советует сконцентрироваться на правильном распределении расходов. Читайте гороскоп на 31 августа 2020 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на 31 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Овнов

Сегодня Овнам не стоит ввязываться в любые авантюрные начинания. Предполагается ситуация, в которой придется отстаивать собственные интересы или близких членов семьи. Не допускайте грубости и хамства.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Тельцов

Тельцам астрологи советуют сегодня передвигаться пешком. По пути вы можете встретить людей, которых давно не видели, или своих хороших друзей. По возможности, не сидите сегодня в офисе, а выполняйте дела дистанционно.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Близнецов

У Близнецов в начале недели будет наблюдаться позитивный настрой. Понедельник поможет многим одиноким представителям знака наладить контакты с симпатичными представителями противоположного пола.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Раков

Ракам в этот день противопоказана зависть. Проводя сравнение между собой и кем-то другим, повышается вероятность нервного срыва. Полезно настроить себя на позитив. Эмоциональная нагрузка может быть настолько большой, что придется принять успокоительное.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Львов

Львам не рекомендуется искать союзников среди бывших врагов. Даже если кто-то из них попросит прощения, это не значит, что вы застрахованы от мести. Волком в шкуре овцы может оказаться тот человек, которому вы всегда помогали.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Дев

Понедельник пройдет спокойно и с неторопливым общением. Выполняя пласт обязательных дел, работайте без надрыва.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Весов

Весам сегодня не стоит никуда спешить. Поддавшись бытовой суете, повышается вероятность осложнить течение какой-то болезни или спровоцировать стресс.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Скорпионов

В личной жизни Скорпионов могут ждать приятные известия. 31 августа станет особенным днем, когда вы сможете почувствовать себя желанными и счастливыми.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Стрельцов

Стрельцы могут захотеть контролировать все, однако некоторые вещи не будут подвергаться вашему влиянию. Расслабьтесь и получайте удовольствие от каждого момента. Любые препятствия подвергайте анализу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Козерогов

Сконцентрируйтесь на правильном распределении расходов и объективной оценке ваших доходов. К концу дня у вас появится план действий на сентябрь.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Водолеев

Водолеев ждут интересные знакомства и насыщенное общение с людьми. Вы успеете сделать все, что запланировали, если не будете отвлекаться.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Рыб

У Рыб сегодня могут произойти значительные изменения. Вероятно, одно яркое событие сегодняшнего дня может изменить ваши планы и направить жизнь в другую сторону.