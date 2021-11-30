Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2021 года, советует Стрельцам посвятить день учебе. Рыбам астрологи не советуют рассказывать планы на будущее. Читайте гороскоп на 30 ноября 2021 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодняшний день подарит вам возможность для радости и удовольствия. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Овнов

Овнов ждет конфликт с незнакомыми людьми. Будьте осторожными и не рассказывайте лишние вещи тем, кому это знать не обязательно.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Тельцов

Тельцов ждет критический день. Вполне вероятно, что ваш жизненный потенциал может существенно снизиться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Близнецов

Близнецов ждут выгодные переговоры, встречи и поездки. Постарайтесь в первой половине дня выполнить все важные дела.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Раков

Сегодня Ракам надо заняться теми задачами, которые потребуют от вас особой внимательности и усидчивости.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Львов

Львам сегодня надо уделить время семейным и домашним делам. Вам надо заняться порядком в доме и избавиться от всех старых вещей.

Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Дев

День неблагоприятен для сотрудничества с иностранцами. Если любые совещания или договоренности можно перенести – сделайте это.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Весов

Сегодня вас ждет работа, которая не будет зависеть от коллективных усилий, а только от вас самих.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Скорпионов

Скорпионам надо в этот день хорошенько потрудиться и довершить все дела, которые запланировали.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Стрельцов

Постарайтесь сегодняшний день посвятить учебе. Можете посетить тренинг по повышению квалификации. К концу дня ожидайте незапланированную прибыль.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Козерогов

От Козерогов сегодня требуется много терпения и коммуникативных навыков. Работа будет напряженной, но уже вечером все улучшится.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Водолеев

Для Водолеев наступит день перемен и трансформаций. Вам придется изменить свои взгляды на многие вещи и отношение к некоторым ситуациям.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Рыб

Астрологи не советуют вам рассказывать о планах на будущее. Пусть пока это остается в тайне.