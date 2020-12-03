Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, прогнозирует для Раков благоприятный период для любых начинаний. Тельцы сегодня могут ожидать денежный сюрприз. Читайте гороскоп на 3 декабря 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Улыбнитесь и припомните, сколько у вас поводов для радости. Звезды советуют более оптимистично смотреть на собственную жизнь и тогда хорошие события не замедлят. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Овнов

Возьмите под контроль свои эмоции. Ваше поведение начинает настораживать окружающих. Звезды советуют обратить внимание на свои сновидения. Подсознание уже давно хочет до вас что-то донести.

Телец (21 апреля – 20 марта)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Тельцов

Тельцы сегодня имеют все шансы получить премию или выиграть деньги в лотерее. Вас ждет успех в финансовой сфере.

Близнецы (21 марта – 21 июня)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Близнецов

Сегодня в жизни Близнецов отдыха будет мало. Настройте себя на рабочий лад. В таком ритме придется работать весь день.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Раков

Четверг для Раков будет благоприятным для новых начинаний и проектов, однако не спешите делиться идеями с руководством и коллегами. Сначала заложите прочный фундамент.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Львов

Львы сегодня могут наслаждаться всеми условиями для проявления своих творческих способностей. При этом постарайтесь не изнурять себя физическими и моральными нагрузками.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Дев

Смотрите сегодня на жизнь более реально и прагматично. Закройте все незавершенные дела, которые тянутся от начала недели.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Весов

Весам придется сегодня проявить терпение и настойчивость в общении с коллегами. Доверяйте своей интуиции и старайтесь избежать ошибок, которых так хотят ваши конкуренты.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Скорпионов

Сегодня у Скорпионов появится возможность существенно повлиять на свою жизнь и изменить ее к лучшему. Какими методами это необходимо осуществлять – известно только вам. Не забывайте прислушиваться к внутреннему голосу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Стрельцов

Не рискуйте сегодня и держитесь подальше от граней дозволенного. Есть высокий риск изрядно испортить свой авторитет. На пути к успеху реальным препятствием может стать ваша лень.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Козерогов

Проследите за своими словами, манерами и эмоциями. Не делайте поспешных выводов и не приобщайтесь к спорам, если они не касаются конкретно вас.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Водолеев

Водолеев может ждать беспокойный день. Держите под рукой запасной вариант развития событий на тот случай, если что-то пойдет не так.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Рыб

Рыбам сегодня стоит настроиться на работу и активное общение с окружающими. Вас ждет насыщенный день и возможность поднять свой доход, если все ваши решения будут правильными и своевременными.