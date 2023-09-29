Гороскоп на 29 сентября: что принесет полнолуние всем знакам зодиака

Гороскоп на 29 сентября прогнозирует Овнам временные неприятности. У Скорпионов день благоприятен для построения планов. Водолеев ждет приятный день.

Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

Обратите внимание Обманывают и изменяют: названы 4 знака зодиака, которые являются худшими друзьями

Гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 сентября 2023 для Овнов

Сентябрьское полнолуние может принести Овнам временные неприятности, поэтому лучше быть осторожным. Не нагнетайте атмосферу, если вы чувствуете возможность спора или конфликта.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 сентября 2023 для Тельцов

У Тельцов могут появиться деньги – это дополнительный незапланированный доход. Хотя он будет не масштабным, но очень своевременным, чтобы закрыть пробел в бюджете.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 сентября 2023 для Близнецов

Близнецам следует положиться на интуицию в личных делах. Звезды будут на вашей стороне, поэтому подсказки от подсознания будут очень кстати.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 сентября 2023 для Раков

У Раков могут произойти потери в финансах. Вы совершите неудачные покупки. Лучше не рисковать с большими суммами средств – оставьте их ждать лучших времен.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 сентября 2023 для Львов

Перестаньте ждать от полной поддержки и помощи. Если близкие люди не оправдывают ваши ожидания – объясните, что хотите услышать и увидеть от них.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 сентября 2023 для Дев

Девам сегодня нужно быть осторожными с документацией, которая может загнать в тупик. Отложите на другой день возможные сделки и масштабные покупки.

Интересно Какие знаки зодиака среди женщин лучше флиртуют

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 сентября 2023 для Весов

Чтобы справиться с сегодняшними проблемами из-за полнолуния, нужно будет придумать творческий способ. Также лучше не давать поводов для ссор.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 сентября 2023 для Скорпионов

Для Скорпионов этот день благоприятен для построения планов и приоритетов на будущее. Не забудьте добавить туда короткую поездку, которая восстановит ваши силы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 сентября 2023 для Стрельцов

День будет достаточно обычным для Стрельцов, но с приятными мелкими деталями. Попытайтесь найти новое хобби и увлечения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 сентября 2023 для Козерогов

В сентябрьское полное этому знаку можно решать финансовые вопросы. Звезды позволяют делать инвестиции или крупные покупки.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 сентября 2023 для Водолеев

У Водолеев сегодня будет не просто удачный день – этот период белой полосы продлится дольше. Но чтобы это произошло, нужно и самому много работать над собой.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 сентября 2023 для Рыб

У Рыб есть возможность встретиться с интересным и приятным человеком. Есть шанс либо на полезные отношения в карьере, либо на романтические отношения.