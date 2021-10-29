Гороскоп на сегодня, 29 октября 2021 года, прогнозирует Овнам удачный день. Близнецов ждут перемены в личной жизни. Читайте гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня стоит определиться с целями и приоритетами, а тогда браться за все дела. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 октября 2021 для Овнов

Овнов ждет удачный день. Вы можете рассчитывать на расположение руководства и своих коллег.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 октября 2021 для Тельцов

Сегодня могут напомнить о себе сопутствующие болезни, поэтому не медлите с походом к врачу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 октября 2021 для Близнецов

Сегодня Близнецов ждут перемены в личной жизни. Не поддавайтесь влиянию посторонних людей и поступайте так, как вам подсказывает ваше сердце.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 октября 2021 для Раков

На Раков сегодня ждут немалые финансовые потери, на которые вы совсем не рассчитывали. Сохраняйте спокойствие и не разжигайте конфликтов.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 октября 2021 для Львов

Самочувствие Львов сегодня стремительно ухудшится. Попробуйте взять выходной или уменьшить нагрузку, больше отдыхайте и думайте о хороших вещах.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 октября 2021 для Дев

Сегодня Девы будут решать важные проблемы. Также день удачен для поиска новых источников заработка.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 октября 2021 для Весов

Сегодня Весам будет сложно найти общий язык с другими людьми. Собственные переживания лучше держать при себе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 октября 2021 для Скорпионов

Перед Скорпионами в этот день будет стоять непростой выбор. Прислушивайтесь к собственным желаниям и делайте так, как считаете нужно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 октября 2021 для Стрельцов

Попробуйте устроить себе в этот день праздник. Соберитесь семьей вместе и просто отдохните, все второстепенные дела отложите на другой день.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 октября 2021 для Козерогов

Не стоит устраивать интриги в этот день, ведь ничем хорошим они не закончатся. Сегодня стоит привести документы в порядок, поскольку хаос мешает вам двигаться дальше.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 октября 2021 для Водолеев

Будьте осторожными в этот день во время поездок, ведь могут случиться не совсем приятные ситуации.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 октября 2021 для Рыб

День благоприятен для начала любого дела. Сегодня все, за что вы возьметесь – будет иметь успех.