Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2020 года, советует Рыбам задуматься над своим поведением. Водолеям было бы хорошо спланировать свой день. Читайте гороскоп на 29 ноября 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Овнов

Партнерские отношения с представителями противоположного пола будут сегодня очень плодотворными и принесут взаимное удовольствие. Одиноких Овнов ожидают многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Тельцов

Возможно, в первой половине дня домашние хлопоты отнимут много времени и сил. Не исключено, что самооценка и перспективные планы подвергнутся ревизии. Велика вероятность впасть в крайность или принять желаемое за действительное.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Близнецов

В первой половине дня возможны сложности, связанные с перемещением. За руль садиться не стоит, пользуйтесь такси или общественным транспортом. Стрессовая ситуация может вывести вас из равновесия.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Раков

Этот день будет удачным для любой деятельности. Ваша настойчивость и бескомпромиссность дадут преимущества. Если у вас есть какая-то проблема – отпустите ее.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Львов

Воскресенье принесет успех в достижении долгосрочных целей. Львам стоит мыслить абстрактно, тогда вы найдете оптимальный вариант решения проблемы. Во второй половине дня вас ожидает финансовая прибыль.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Дев

Этот день будет суетливым и принесет много потрясений. Девам стоит сдерживать свои эмоции. Проблема кроется в чрезмерно эмоциональном отношении к жизни.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Весов

В первой половине дня вам следует четко распланировать свой день. Большое количество работы заставит Весов задуматься над поиском нестандартных решений.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Скорпионов

Воскресенье подарит Скорпионам долгожданную стабильность. Принятые сегодня решения положительно скажутся на вашем будущем. Финансовые вопросы следует отложить.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Стрельцов

Воскресенье Стрельцам принесет радостные новости и неожиданные встречи. Вечер проведите со своей семьей. В последнее время вы уделяете дому слишком мало времени.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Козерогов

Козерогам стоит позаботиться о своем здоровье. Вы очень устали за эту неделю. Переутомление не пойдет вам на пользу, а только негативно скажется на вашем физическом состоянии.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Водолеев

Постарайтесь сегодня все успеть и правильно спланируйте свое время. Найдите несколько часов для отдыха, поскольку вам не помешало бы расслабиться и насладиться выходным днем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Рыб

Рыбам стоит задуматься над своим отношение к окружающим. Хамство и высокомерие не доведут вас до добра. Сегодня стоит посвятить время работе и дома. Вскоре вас ожидает неожиданная финансовая прибыль.