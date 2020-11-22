Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября для всех знаков Зодиака, советует закончить все дела и не начинать ничего нового. Читайте гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для Овна

Новая неделя может принести Овнам профессиональные достижения и успехи. Сейчас подходящее время для того, чтобы сосредоточиться на вопросах, которые связаны с карьерой. Некоторые представители этого знака могут рассчитывать на протекцию.

Для безработных Овнов начало недели – удачный период, чтобы устроиться на работу. В вопросах, которые связаны с личной безопасностью, стоит соблюдать повышенную аккуратность. Особенно будьте осторожными во второй половине недели.

Ваши доходы больше всего зависят от вашей активности в применении своих талантов. На выходных займитесь своими привычными делами. Работа будет удачной с техникой, транспортом, ремонтом.

Благоприятный день: 26 ноября

Неблагоприятный день: 28 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для Тельца

Астрологи советуют Тельцам на этой неделе завершить все старые дела. Не исключено, что ранее начавшаяся неудачная задача окажется прибыльной. Звезды не рекомендуют сильно спешить и гнаться вперед, потому что такие гонки будут очень утомительными.

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Ваше физическое самочувствие будет сильно зависеть от психологического настроя. Очень важно больше улыбаться и радоваться мелочам. Также стоит больше внимания уделять своей внешности. Новая прическа, ухоженная кожа или тело – станут для вас новым источником положительных эмоций.

Одинокие представители знака имеют все шансы обратить на себя внимание и завоевать симпатию окружающих. Избегайте употребления алкоголя в выходные и непроверенных лекарств. Возможны отравления или аллергии.

Благоприятный день: 23 ноября

Неблагоприятный день: 24 ноября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для Близнецов

Используйте эту неделю для того, чтобы найти новые связи, наладить партнерские отношения. На этой неделе Близнецы должны быть особенно аккуратными в вопросах личной безопасности. Не исключены травмы и другие обстоятельства, которые могут негативно повлиять на самочувствие.

Ваши отношения с партнером имеют все шансы выйти на новый и лучший уровень. Если вы не можете признаться в любви, то просто придумайте, как бы вы смогли сблизиться с человеком. Запланируйте на выходных со своей половинкой романтический ужин, таким образом ваша любовь только усилится.

Будьте осторожны с деньгами. Есть большой риск, что большая часть ваших средств пойдет на развлечения, о которых впоследствии вы будете сожалеть. Будьте внимательны к расходам и старайтесь не покупать ненужные вещи, которые вам не понадобятся.

Благоприятный день: 26 ноября

Неблагоприятный день: 27 ноября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для Рака

Внутренне вы очень напряжены. Вам обязательно нужно найти способ расслабиться. На работе вы будете громко заявлять о своих амбициях. Приложите все усилия, чтобы быть первыми и лучшими во всем, чем вы занимаетесь.

Если ваши отношения со второй половинкой не в лучшем состоянии, то вам обоим это стоит обсудить. Тщательно подумайте над тем, что вас беспокоит и что вы хотели бы изменить. Это позволит вам стать ближе и улучшить ваши чувства.

Заботьтесь об иммунитете и тепло одевайтесь. Избежать стресса помогут дыхательные техники и медитации. Вас ожидают неожиданные расходы на дом – коммунальные услуги, мебель или просто обустройство пространства. Не бойтесь приобрести что-то дорогое, если вы совершите покупку на этой неделе – то вещь прослужит вам очень долго.

Благоприятный день: 24 ноября

Неблагоприятный день: 23 ноября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для Льва

Львам нужен отдых. Вам об этом просто кричат все окружающие: родители, друзья, коллеги. Избыток работы только усугубит ситуацию. Вам стоит выделить несколько дней на отпуск. Поверьте, прогулки и новые места зарядят вас новой энергией.

Астрологи рекомендуют Львам позаботиться о зрении. Постарайтесь не подвергать глаза повышенным нагрузкам, откажитесь от чтения при плохом освещении и от длительного просмотра телевизора.

Будьте внимательны с едой – избегайте жареных, пересоленных блюд и сладкого. В конце недели возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.

Благоприятный день: 25 ноября

Неблагоприятный день: 26 ноября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для Девы

У Дев новая неделя будет чуточку стрессовой. Справиться с проблемами вам поможет спорт и внутренняя самодисциплина. Если ваше тело и ум будут в тонусе – у вас возникнут новые идеи, интересные проекты и желание создать что-то неординарное и качественное.

Одиноким людям стоит выключить в себе сильное желание найти свою вторую половинку. Встреча, которая будет дана вам судьбой, произойдет случайно и тогда, когда вы совсем не будете этого ожидать. Семейным Девам стоит обсудить со своей половинкой проблемы, которые у вас накопились в последнее время. Научитесь слушать и соглашайтесь со своим мужем или женой.

На выходных устройте себе полный релакс. Не утруждайте себя делами, которые не успели сделать. Лучше все правильно структурируйте и перенесите на следующую неделю. Позвольте себе долго полежать в любимой ванной и насладиться джазом или релаксирующей музыкой.

Благоприятный день: 28 ноября

Неблагоприятный день: 29 ноября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для Весов

Весы на этой неделе будут полностью соответствовать своему знаку. Ваши упорство, сила, энергичность и упертость позволят вам решить все дела, которые, казалось бы, нужно достигать очень долгое время. Впрочем, чтобы не потерять пыл, астрологи советуют приступать к заданиям постепенно и не делать все сразу.

Во вторник и четверг будьте осторожны с занятиями спортом и физическим трудом, есть риск получить травму или пострадать от чрезмерного переутомления.

В пятницу займитесь своими финансами и начните экономить средства. Сэкономленные деньги вам очень пригодятся уже совсем скоро.

Благоприятный день: 24 ноября

Неблагоприятный день: 25 ноября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для Скорпиона

Скорпионов на этой неделе ждут приятные и позитивные события. Перед вами откроются возможности, которые вас окрылят и подарят новые перспективы. Сядьте за рабочий стол и тщательно продумайте четкий план того, чего бы вы хотели достичь.

Одиноким знакам сильно захочется крепких и серьезных отношений, однако для того, чтобы найти свою вторую половинку, вам стоит начать с себя. Помните о самоконтроле и саморазвитии. Уделяйте свое свободное время обучению: читайте интересные книги, научные материалы, будьте в центре событий и сосредоточьтесь на одной теме, в которой вы будете в совершенстве разбираться.

Конец недели очень благоприятен для отдыха. В пятницу смело отправляйтесь на шопинг или же попробуйте поэкспериментировать со своим внешним видом.

Благоприятный день: 23 ноября

Неблагоприятный день: 25 ноября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для Стрельца

Стрельцам на этой неделе надо обязательно думать перед тем, как что-то сделать. Если у вас есть незаконченные дела, то самое время разобраться с ними. В конце недели вы начнете заигрывать с коллегами по работе или же просто со своими знакомым, астрологи говорят, что делать этого не стоит, так как таким образом вы потеряете себя. Старайтесь избегать любых неофициальных встреч и сплетен, особенно, если они касаются ваших коллег или руководителя.

Одинокие представители знака имеют все шансы встретить свою вторую половинку и уже в конце недели пойти на первое свидание. Не бросайтесь с головой в новые отношения, а оцените их трезво и взвесьте все шансы на будущее

Вся рабочая неделя будет для вас эмоционально трудной, однако на выходных вы сможете расслабиться и как следует отдохнуть.

Благоприятный день: 27 ноября

Неблагоприятный день: 28 ноября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для Козерога

Неделя для Козерогов пролетит очень быстро – дни будут наполнены событиями, переменами и новыми встречами. Вам придется немножко сверхурочно работать. Результат такого усердного труда не заставит себя долго ждать – вы получите повышение и улучшите свое финансовое положение.

Вас ожидают неожиданные затраты на ваш дом – вы приобретете мебель или просто элементы декора. Не бойтесь приобрести что-то дорогое, если вы совершите покупку на этой неделе – то вещь прослужит вам очень долго. Воздержитесь от займов на этой неделе, тратьте столько средств, сколько вы сэкономили.

Выходные спланируйте в тесном кругу, чтобы отдохнуть от насыщенных будней. Будьте очень внимательными, так как есть достаточно высокая вероятность заболеть или даже подхватить инфекцию. Если чувствуете, что ваше здоровье ухудшилось – немедленно обратитесь к врачу.

Благоприятный день : 23 ноября

Неблагоприятный день: 24 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для Водолея

Для Водолеев настало время отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости. В начале недели, как предупреждают звезды, возможны нелепые ошибки. Эта неделя – отличное время для крупных покупок, ведь стартует "Черная пятница".

Первую половину недели звезды рекомендуют посвятить самообразованию. Вы сможете добиться успеха в учебе и расширить свой кругозор. Это удачное время для начала цикла обучения, причем лучше всего сложатся самостоятельные занятия.

Вторая половина недели способствует любым начинаниям, которые вы предпримете по собственной инициативе. Желательно в этот период внести некоторые коррективы в свой имидж: обновите гардероб и смените прическу.

Благоприятный день: 29 ноября

Неблагоприятный день: 23 ноября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для Рыб

Начало недели для Рыб будет несколько напряженным, впрочем середина недели будет удачной. Ваше финансовое положение значительно улучшится, удастся получить дополнительную прибыль.

Если вам захочется перемен, поменяйте интерьер вашей квартиры. Выходные проведите со своей семьей. Если между вами есть какие-то конфликты, конец недели – хорошее время, чтобы их решить.

Во второй половине недели усилится потребность в уединении – не отказывайте себе в этом. Именно в такие моменты вы сможете взглянуть на свою жизнь со стороны и определиться с планами на будущее.

Благоприятный день: 25 ноября

Неблагоприятный день: 26 ноября