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Гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Овнов
На долю Овнов 29 июля могут выпасть новые возможности для карьерного роста. Хорошо ко всему присмотритесь и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Тельцов
Этот день стоит отвести для заботы о здоровье. Подумайте, не стоит ли вам пересмотреть режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать вашим изменениям.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Близнецов
В этот день могут обостриться некоторые проблемы с руководством. Астрологи не советуют разжигать конфликт, чтобы не произвести плохое впечатление о себе.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Львов
Сегодня Львов ждет очень много работы, поскольку есть задачи, которые требуют вашего особого внимания. Вечер посвятите близким вам людям.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Дев
У Дев намечаются новые знакомства. Вы будете находиться в центре событий, поэтому общения с новыми людьми вам не избежать.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Весов
Весов ждет приятный день во всех сферах. Четверг – отличное время для самообразования и планирования своего будущего.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Скорпионов
Скорпионы с утра будут без настроения. Чтобы улучшить свое внутреннее состояние, попробуйте заняться делами, которые приносят вам наибольшее удовольствие.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Стрельцов
Личная жизнь Стрельцов сегодня отойдет на второй план. Профессиональные проблемы заставят вас погрузиться в работу. Будьте внимательны и хорошо проверяйте все, чтобы не наделать ошибок, которые будет трудно исправить.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Козерогов
Сегодня Козероги окажутся более инертными, чем обычно. В этот день Вы будете ленивы и пассивны, поэтому вероятен перенос многих встреч.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Водолеев
Астрологи рекомендуют Водолеям снизить свою активность. Любые начинания стоит отложить до завтра. Для хорошего самочувствия обеспечьте себя спокойствием и комфортом.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 июля 2021 для Рыб
Звезды не советуют Рыбам отправляться в дальнюю дорогу, поэтому по возможности перенесите поездку на более благоприятное время. Также не рекомендовано совершать покупки, если они не спланированы заранее.