В эти сутки не рекомендовано куда-то спешить, лучше заняться несложными рутинными делами. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Овнов

На долю Овнов 29 июля могут выпасть новые возможности для карьерного роста. Хорошо ко всему присмотритесь и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Тельцов

Этот день стоит отвести для заботы о здоровье. Подумайте, не стоит ли вам пересмотреть режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать вашим изменениям.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Близнецов

В этот день могут обостриться некоторые проблемы с руководством. Астрологи не советуют разжигать конфликт, чтобы не произвести плохое впечатление о себе.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Раков

День удачен для начала новых дел. Проявите креатив, и тогда эти проекты выведут вас на новый уровень.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Львов

Сегодня Львов ждет очень много работы, поскольку есть задачи, которые требуют вашего особого внимания. Вечер посвятите близким вам людям.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Дев

У Дев намечаются новые знакомства. Вы будете находиться в центре событий, поэтому общения с новыми людьми вам не избежать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Весов

Весов ждет приятный день во всех сферах. Четверг – отличное время для самообразования и планирования своего будущего.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Скорпионов

Скорпионы с утра будут без настроения. Чтобы улучшить свое внутреннее состояние, попробуйте заняться делами, которые приносят вам наибольшее удовольствие.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Стрельцов

Личная жизнь Стрельцов сегодня отойдет на второй план. Профессиональные проблемы заставят вас погрузиться в работу. Будьте внимательны и хорошо проверяйте все, чтобы не наделать ошибок, которые будет трудно исправить.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Козерогов

Сегодня Козероги окажутся более инертными, чем обычно. В этот день Вы будете ленивы и пассивны, поэтому вероятен перенос многих встреч.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Водолеев

Астрологи рекомендуют Водолеям снизить свою активность. Любые начинания стоит отложить до завтра. Для хорошего самочувствия обеспечьте себя спокойствием и комфортом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 июля 2021 для Рыб

Звезды не советуют Рыбам отправляться в дальнюю дорогу, поэтому по возможности перенесите поездку на более благоприятное время. Также не рекомендовано совершать покупки, если они не спланированы заранее.