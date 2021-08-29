Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака
Источник:24 канал
Гороскоп на сегодня, 29 августа 2021, советует Ракам посвятить время отдыху. Скорпионам не стоит начинать день без четкого плана. Читайте гороскоп на 29 августа 2021 для всех знаков зодиака дальше в материале.
Сегодня не стоит лениться, поскольку сможете разрушить все свои планы. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Овнов
На Овнов ждет творческий и активный день. Постарайтесь в этот день направить энергию в правильное русло.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Тельцов
Тельцам не стоит брать на себя слишком много обязанностей сегодня. Научитесь контролировать свои возможности.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Близнецов
Астрологи советуют Близнецам не возвращаться в прошлое. Вы не сможете вернуть отношения на таком уровне, как они были раньше, однако потратите немало своего времени.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Раков
В воскресенье Ракам стоит отдохнуть от тяжелой рабочей недели. Проведите день наедине с максимальной пользой для себя.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Львов
Откажитесь от встреч и поездок в этот день, поскольку они будут неудачными. Важные решения в этот день принимать не рекомендуется.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Дев
Все, за что вы сегодня возьметесь – поможет вам в будущем. Поэтому не ленитесь и делайте что-то полезное для себя.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Весов
Астрологи советуют Весам отбросить плохие мысли о том, что вы долгий период не можете достичь того, чего хотите. Именно сейчас вы на правильном пути, так что двигайтесь только вперед.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Скорпионов
Скорпионам утром надо составить план на день. В воскресенье вам не удастся сделать все, что вы планировали, впрочем четкие задачи, которые будут стоять перед вами – не позволят упустить время.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Стрельцов
Проживите этот день так, чтобы было о чем вспомнить. Вы можете встретиться с хорошими друзьями или сделать то, что давно хотели.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Козерогов
Проведите день с пользой для себя. Встретьтесь утром с другом или подругой на кофе, а затем прогуляйтесь летним парком, чтобы вдохновить себя на новые свершения.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Водолеев
Водолеям астрологи советуют составить план на осень. Пропишите, как вы сможете реализовать все в кратчайшие сроки. Сделайте все для того, чтобы получить хороший результат.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Рыб
Рыбам астрологи советуют проявлять активность в первой половине дня, ближе к вечеру организуйте себе отдых и проведите время за просмотром сериала или фильма.