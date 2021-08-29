Гороскоп на 29 августа 2021 для Овнов
На Овнов ждет творческий и активный день. Постарайтесь в этот день направить энергию в правильное русло.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Тельцов
Тельцам не стоит брать на себя слишком много обязанностей сегодня. Научитесь контролировать свои возможности.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Близнецов
Астрологи советуют Близнецам не возвращаться в прошлое. Вы не сможете вернуть отношения на таком уровне, как они были раньше, однако потратите немало своего времени.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Раков
В воскресенье Ракам стоит отдохнуть от тяжелой рабочей недели. Проведите день наедине с максимальной пользой для себя.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Львов
Откажитесь от встреч и поездок в этот день, поскольку они будут неудачными. Важные решения в этот день принимать не рекомендуется.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Дев
Все, за что вы сегодня возьметесь – поможет вам в будущем. Поэтому не ленитесь и делайте что-то полезное для себя.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Весов
Астрологи советуют Весам отбросить плохие мысли о том, что вы долгий период не можете достичь того, чего хотите. Именно сейчас вы на правильном пути, так что двигайтесь только вперед.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Скорпионов
Скорпионам утром надо составить план на день. В воскресенье вам не удастся сделать все, что вы планировали, впрочем четкие задачи, которые будут стоять перед вами – не позволят упустить время.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Стрельцов
Проживите этот день так, чтобы было о чем вспомнить. Вы можете встретиться с хорошими друзьями или сделать то, что давно хотели.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Козерогов
Проведите день с пользой для себя. Встретьтесь утром с другом или подругой на кофе, а затем прогуляйтесь летним парком, чтобы вдохновить себя на новые свершения.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Водолеев
Водолеям астрологи советуют составить план на осень. Пропишите, как вы сможете реализовать все в кратчайшие сроки. Сделайте все для того, чтобы получить хороший результат.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 августа 2021 для Рыб
Рыбам астрологи советуют проявлять активность в первой половине дня, ближе к вечеру организуйте себе отдых и проведите время за просмотром сериала или фильма.