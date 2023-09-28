Не питайте напрасных надежд: гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на 28 сентября прогнозирует Близнецам напряженный день. Весы сегодня примут правильное решение. Стрельцам следует проявить осторожность.
Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Овнов
Овнам напомнятся старые проблемы, но в большинстве своем сегодня все будет на позитиве. Можно рисковать и экспериментировать – есть шансы, что все получится.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Тельцов
Тельцам нужно перестать бросаться из одной сферы в другую и выбрать то, чем вы действительно хотите заниматься. Также лучше забыть о прошлом, а сосредоточиться на настоящем.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Близнецов
День будет напряженный, но не плохой для Близнецов. Астрологи советуют не питать бесполезных надежд, не настраивать себя на какие-то ожидания, потому что тогда выше вероятность разочарования.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Раков
Неожиданно Раки сегодня встретятся с первой любовью. Эта встреча натолкнет вас на открытие внутри себя.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Львов
День у Львова начнется неудачно, но с каждым последующим часом он будет улучшаться. Звезды позволяют браться за масштабные дела.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Дев
Не беритесь сегодня за несколько дел сразу. Составьте график на день и выберите самые важные дела, за которые нужно взяться в первую очередь.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Весов
Астрологи говорят, что сегодня Весы примут правильное решение. Сегодняшний день будет очень удачным, в случае затруднений вы получите помощь от близких.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Скорпионов
Скорпионам сегодня следует работать только до обеда. После того как справитесь со всеми делами, хорошо отдохните и расслабьтесь.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Стрельцов
Стрельцам сегодня нужно быть осторожными, потому что велика вероятность совершить ошибку. Это особенно касается первой половины дня.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Козерогов
Козероги также могут допустить профессиональные ошибки сегодня. Но не огорчайтесь, а просто потрудитесь над тем, чтобы их исправить.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Водолеев
Сегодня Водолеям лучше забыть о работе и большом количестве задач. Вспомните свой дом и людей там, которые ждут вас и нуждаются в любви.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Рыб
Рыбам следует рассчитывать только на собственные силы. В случае затруднений вы получите помощь, но она будет не в том виде, как вы ожидали.