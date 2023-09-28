Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Овнов
Овнам напомнятся старые проблемы, но в большинстве своем сегодня все будет на позитиве. Можно рисковать и экспериментировать – есть шансы, что все получится.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Тельцов
Тельцам нужно перестать бросаться из одной сферы в другую и выбрать то, чем вы действительно хотите заниматься. Также лучше забыть о прошлом, а сосредоточиться на настоящем.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Близнецов
День будет напряженный, но не плохой для Близнецов. Астрологи советуют не питать бесполезных надежд, не настраивать себя на какие-то ожидания, потому что тогда выше вероятность разочарования.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Раков
Неожиданно Раки сегодня встретятся с первой любовью. Эта встреча натолкнет вас на открытие внутри себя.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Львов
День у Львова начнется неудачно, но с каждым последующим часом он будет улучшаться. Звезды позволяют браться за масштабные дела.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Дев
Не беритесь сегодня за несколько дел сразу. Составьте график на день и выберите самые важные дела, за которые нужно взяться в первую очередь.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Весов
Астрологи говорят, что сегодня Весы примут правильное решение. Сегодняшний день будет очень удачным, в случае затруднений вы получите помощь от близких.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Скорпионов
Скорпионам сегодня следует работать только до обеда. После того как справитесь со всеми делами, хорошо отдохните и расслабьтесь.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Стрельцов
Стрельцам сегодня нужно быть осторожными, потому что велика вероятность совершить ошибку. Это особенно касается первой половины дня.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Козерогов
Козероги также могут допустить профессиональные ошибки сегодня. Но не огорчайтесь, а просто потрудитесь над тем, чтобы их исправить.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Водолеев
Сегодня Водолеям лучше забыть о работе и большом количестве задач. Вспомните свой дом и людей там, которые ждут вас и нуждаются в любви.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 28 сентября 2023 для Рыб
Рыбам следует рассчитывать только на собственные силы. В случае затруднений вы получите помощь, но она будет не в том виде, как вы ожидали.