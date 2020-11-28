Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года советует Львам двигаться вперед. Весов ждут в этот день приятные моменты. Читайте гороскоп на 28 ноября 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день не стоит слишком активно раскрывать свои планы лицам, к которым вы не испытываете доверия. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

Читайте также Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Овнов

Сегодня вас может ждать незапланированный отдых. Воспользуйтесь ситуацией, оторвитесь от мира и связанных с этим стрессов и забот.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Тельцов

Используйте для улаживания дел сегодня ваш опыт и умения, и не забывайте о вашем особом шарме и мудрости. Важно, чтобы ваши решения были справедливыми.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Близнецов

Сутки не будут беспроблемными. Вероятно возникновение ситуации, которая заставит вас хорошенько задуматься. Проявляйте сегодня сочувствие и понимание. Освободитесь от болезненных воспоминаний и смело идите вперед.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Раков

Положительная, хорошая энергия наполнит вас сегодня. Вероятно, что вам приспичит получить новые впечатления и адреналин. Вам будет легко сказать "да" на все.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Львов

В эти сутки вы почувствуете необходимость двигаться дальше. Не позволяйте, чтобы что-то вас отвлекало и отворачивало от правильного пути.

Читайте также Мужской гороскоп на неделю 23 – 29 ноября для всех знаков Зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Дев

Сегодня вы почувствуете надежду на лучшее будущее. Это подходящее время, чтобы предпринять конкретные действия и внести необходимые изменения. Отмечайте не только свои достижения, но и достижения других людей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Весов

Вы будете успешны в вопросах, которые до сих пор казались совершенно недоступными для решения. Безусловно, случится что-то приятное. Вы легко сможете мотивировать других людей и заручаться их поддержкой. Держитесь позитивных мыслей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Скорпионов

В этот день может возникнуть ситуация, в которой вам придется сделать важный выбор. Заранее убедитесь, что вы проанализировали свое решение и приняли его взвешенно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Стрельцов

Вы будете проявлять изобретательность и креативность в профессиональной сфере. Возможно, вам нужно будет защищать свои убеждения и решения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Козерогов

В этот день из-за богатства эмоциональных переживаний, которые вас ждут, вы можете попасть в сложную ситуацию. Прежде чем принимать решение, обратитесь за советом к человеку, которому вы доверяете.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Водолеев

Событие, с которым вы столкнетесь сегодня, может заставить вас существенно изменить жизнь. Вы вряд ли получите выгоду, если оставите положение вещей без изменений.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Рыб

Сутки будут благоприятными для решения важных жизненных дилемм. Вам следует проявить терпение и трезво относиться к жизни. Вспомните о своих обещаниях и обязательствах.