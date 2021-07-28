Гороскоп на 28 июля 2021 для Овнов
Сегодня Овнам могут помешать на пути к карьерному росту любовные переживания. Вашей энергии может оказаться недостаточно, чтобы решить все запланированные дела.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 28 июля 2021 для Тельцов
Сегодня Тельцы будут очень решительными. Если вы проявите оптимизм, то день станет продуктивным. Вечернее время будет благоприятным для прогулок.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 28 июля 2021 для Близнецов
Сегодня Близнецы проявят энтузиазм в работе, которая приблизит их к заветной мечте. Даже если у вас есть некоторые проблемы, к концу вечера вы почувствуете себя намного лучше.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 28 июля 2021 для Раков
Ракам сегодня следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питание и привычки.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 28 июля 2021 для Львов
Высокие шансы на конфликтные ситуации с семьей. Возникнуть они могут на фоне разговоров о финансах и при распределении обязанностей.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 28 июля 2021 для Дев
Подходите со скептицизмом к финансовым предложениям. В случае сомнений, дайте себе время все тщательно обдумать и не принимайте поспешных решений.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 28 июля 2021 для Весов
Весы сегодня будут невероятно спокойными и гармоничными. Ваш эмоциональный баланс и психологическая стабильность могут помочь вам удачно выйти из ситуации.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 28 июля 2021 для Скорпионов
Сегодня Скорпионы захотят показать свои лучшие качества, но будут бояться это делать из-за нерешительности. Астрологи советуют слушать свою интуицию и сфокусироваться на собственном мнении и желаниях.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 28 июля 2021 для Стрельцов
Сегодня Стрельцы будут щедрыми на добрые слова и отмечать успехи всех, кто хоть немного приложил усилия к общему делу.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 28 июля 2021 для Козерогов
Сегодня Козероги будут бодрыми, веселыми и общительными. Вы можете даже занять активную позицию в обществе.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 28 июля 2021 для Водолеев
Сегодня Водолеев ждет спокойный день. Прислушивайтесь к голосу собственной интуиции и занимайтесь исключительно тем, что доставляет вам удовольствие.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 28 июля 2021 для Рыб
Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье.