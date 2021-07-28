Хорошее время для покупок, которые вы давно задумали, но еще так и не совершили. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 28 июля для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 июля 2021 для Овнов

Сегодня Овнам могут помешать на пути к карьерному росту любовные переживания. Вашей энергии может оказаться недостаточно, чтобы решить все запланированные дела.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 июля 2021 для Тельцов

Сегодня Тельцы будут очень решительными. Если вы проявите оптимизм, то день станет продуктивным. Вечернее время будет благоприятным для прогулок.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 июля 2021 для Близнецов

Сегодня Близнецы проявят энтузиазм в работе, которая приблизит их к заветной мечте. Даже если у вас есть некоторые проблемы, к концу вечера вы почувствуете себя намного лучше.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 июля 2021 для Раков

Ракам сегодня следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питание и привычки.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 июля 2021 для Львов

Высокие шансы на конфликтные ситуации с семьей. Возникнуть они могут на фоне разговоров о финансах и при распределении обязанностей.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 июля 2021 для Дев

Подходите со скептицизмом к финансовым предложениям. В случае сомнений, дайте себе время все тщательно обдумать и не принимайте поспешных решений.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 июля 2021 для Весов

Весы сегодня будут невероятно спокойными и гармоничными. Ваш эмоциональный баланс и психологическая стабильность могут помочь вам удачно выйти из ситуации.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 июля 2021 для Скорпионов

Сегодня Скорпионы захотят показать свои лучшие качества, но будут бояться это делать из-за нерешительности. Астрологи советуют слушать свою интуицию и сфокусироваться на собственном мнении и желаниях.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 июля 2021 для Стрельцов

Сегодня Стрельцы будут щедрыми на добрые слова и отмечать успехи всех, кто хоть немного приложил усилия к общему делу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 июля 2021 для Козерогов

Сегодня Козероги будут бодрыми, веселыми и общительными. Вы можете даже занять активную позицию в обществе.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 июля 2021 для Водолеев

Сегодня Водолеев ждет спокойный день. Прислушивайтесь к голосу собственной интуиции и занимайтесь исключительно тем, что доставляет вам удовольствие.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 июля 2021 для Рыб

Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье.