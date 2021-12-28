Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2021 года, прогнозирует Тельцам резкие перемены в жизни. Раков ждут финансовые затраты. Читайте гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 декабря 2021 для Овнов

Овнов сегодня будет ждать финансовый успех. Не бойтесь принимать в этот день важные решения и рисковать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 декабря 2021 для Тельцов

Будьте готовы к резким переменам в жизни. Вам придется решить экстренные ситуации в быстром темпе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 декабря 2021 для Близнецов

Близнецов весь день будут преследовать неудачи. Астрологи советуют отпустить день на самотек и не принимать никаких резких решений и активных действий.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 декабря 2021 для Раков

Раков сегодня ждут финансовые затраты. Астрологи советуют быть осторожными и следить за деньгами, ведь можете потерять немалую сумму.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 декабря 2021 для Львов

Львам надо выделять время на отдых. Вы очень много работаете в последнее время и совсем не жалеете себя. Чтобы встретить Новый год с новыми силами, позвольте себе немного побездельничать.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 декабря 2021 для Дев

Астрологи советуют Девам не встревать ни в какие конфликты, ведь они могут для вас закончиться плачевно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 декабря 2021 для Весов

Весам рекомендовано в этот день вернуть долг. Астрологи говорят, что в Новый год стоит входить безо всяких задолженностей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 декабря 2021 для Скорпионов

Скорпионов ждет в этот день успех. Вы сделаете важный шаг на пути к мечте. Вас также ждет финансовое поступление за успешные проекты.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 декабря 2021 для Стрельцов

Стрельцам не стоит загружать себя в этот день дополнительными делами. Делайте лишь то, на что у вас хватит сил.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 декабря 2021 для Козерогов

Козерогов ждут некоторые трудности на работе. Вероятно, руководство будет недовольно вашими результатами.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 декабря 2021 для Водолеев

Успех ждет тех Водолеев, которые будут прислушиваться своей интуиции. Она лучше всего вам подскажет, как поступить в той или иной ситуации.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 декабря 2021 для Рыб

Вторник – удачный день для начала нового дела, а вот дома стоит избавиться от ненужных вещей и выбросить из дома все, чем вы давно не пользуетесь.