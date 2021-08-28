День удачный для того, чтобы завершить все ранее начатые дела. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 августа 2021 для Овнов

Этот день стоит посвятить работе над недостатками. Занятия с психологом поможет разобраться в том, что вас больше всего смущает.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 августа 2021 для Тельцов

В первой половине дня у Тельцов могут возникнуть трудности в общении с родственниками. Семейный конфликт может вызвать депрессивное состояние.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 августа 2021 для Близнецов

В этот день Близнецам нужно отвлечься от проблем и приятно провести время. Делайте то, что приносит вам наибольшее удовольствие.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 августа 2021 для Раков

Суббота подходит для улучшения благоустройства в доме. Внесите в интерьер разнообразие и доработайте те домашние задания, которые не успели сделать с начала недели.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 августа 2021 для Львов

Сегодня на Львов ждет насыщенный день и много сюрпиз. Вечером вас ждет общение с приятным человеком, который подарит вам приятные эмоции.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 августа 2021 для Дев

Сегодня астрологи предостерегают Дев от финансовых затрат. Вам нужно приберечь средства на более важные вещи, чем покупка акционных товаров, которые вам совсем не нужны.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 августа 2021 для Весов

Весам не стоит в этот день вмешиваться в чужие интриги, поскольку вас еще могут сделать виновными. В первой половине дня астрологи рекомендуют сделать все важные дела.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 августа 2021 для Скорпионов

Скорпионам следует в этот день решить все дела, которые они запланируют утром. Вечер удачен для общения с родными и планирования будущего.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 августа 2021 для Стрельцов

В этот день смело заводите новые знакомства и начинайте новые дела. Удачно вам удастся обучение и поездки.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 августа 2021 для Козерогов

Устройте себе сегодня полноценный отдых, посвятите этот день только себе. Расслабьтесь и ни о чем не думайте.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 августа 2021 для Водолеев

Не стоит сегодня активно проявлять инициативу – делайте только то, что хотите. Никому не навязывайте свою помощь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 августа 2021 для Рыб

День важно посвятить своему здоровью. Пересмотрите свои пищевые привычки и готовьте только полезную пищу. Спорт сегодня также будет уместным, чтобы прийти в тонус и улучшить настроение.