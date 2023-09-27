Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 27 сентября 2023 для Овнов

У Овнов сегодня могут возникнуть трудности в общении с людьми. Предстоит постараться сохранить теплые отношения с близкими и не влипнуть в конфликт.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 27 сентября 2023 для Тельцов

Тельцам сегодня предстоит принять важное решение. Если вы спешите с выбором, то держитесь его и не пытайтесь "переобуться".

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 27 сентября 2023 для Близнецов

У Близнецов будет непростой день, они за весь день очень устанут. Есть риск столкнуться с разочарованием, ведь после очередных препятствий у вас есть новые и новые проблемы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 27 сентября 2023 для Раков

Раки сегодня могут несправедливо обидеть человека из близкого окружения. Если вы способны это осознать, то извинитесь перед этим лицом.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 27 сентября 2023 для Львов

Львам не стоит ждать помощи со стороны коллег или друзей. Скорее всего ваши идеи сегодня не поддержат. Но не относитесь к ним свысока, а просто прокладывайте свой путь.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 27 сентября 2023 для Дев

Девам нужно будет решиться на решительный шаг – для кого-то в личной жизни, а для кого-то в карьере. Прежде чем сделать это, посоветуйтесь с другом – он обратит внимание на то, что вам незаметно.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 27 сентября 2023 для Весов

У Весов день будет полон дел и новых идей. Есть шансы добиться успеха и опередить своих конкурентов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 27 сентября 2023 для Скорпионов

Этот день у Скорпионов благоприятен для примирения с людьми, с которыми у вас долгий и старый конфликт. Но важно, чтобы вы простили этого человека и сбросили бремя с сердца.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 27 сентября 2023 для Стрельцов

У Стрельцов сегодня будут риски совершить ошибки. Вы также столкнетесь с иллюзиями – сначала покажется, что путь к успеху легок, но все будет не так просто.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 27 сентября 2023 для Козерогов

Козероги в последнее время могут чувствовать бешеную неуверенность в себе. Придумайте пути, как избавиться от этого чувства. Сосредоточьтесь на своих плюсах.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 27 сентября 2023 для Водолеев

Утром у Водолеев возникнут сложности, но вы быстро с ними справитесь. Звезды благосклонны к вам, поэтому вы будете чувствовать настойчивость и трудолюбие.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 27 сентября 2023 для Рыб

У Рыб сегодня не будет складываться с творчеством. Лучше займитесь приземленными и бытовыми делами – удачным решением будет навести порядок дома.