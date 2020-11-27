Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, советует Стрельцам контролировать свою раздражительность. Овнам стоит посвятить время семье. Читайте гороскоп на 27 ноября 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Овнов

Этот день лучше посвятить семье. Давно пора избавиться от ненужных вещей и лишнего хлама. Освободив пространство, вы почувствуете облегчение.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Тельцов

День пройдет в спокойном темпе. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит. Если у вас есть желание что-либо приобрести, то не откладывайте походы по магазинам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Близнецов

Близнецам стоит провести день в свободном режиме, а вечер посвятить подведению итогов и уточнению своих планов. Не помешает системный анализ собственного потенциала, экспертная оценка будущего, забота о здоровье.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Раков

Вечером вас могут ждать важные новости частного характера. Придется обратить больше внимания на практическую сторону дел: финансы, здоровье, жилищные обстоятельства. Полезно навести порядок в доме.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Львов

Львам не стоит расстраиваться, если утром жизнь не оправдывает ожидания. К вечеру все изменится в лучшую сторону.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Дев

Сегодня у вас будет острая потребность почувствовать поддержку любимого человека. Вам это будет необходимо для восстановления душевных сил.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Весов

Если вам сегодня будет сложно, значит вы двигаетесь в правильном направлении. Не считайтесь с мнением других, делайте свое дело.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Скорпионов

Звезды советуют вам быть смелее и не молчать, если вам кто-то нравится. Сегодня ваши шансы на взаимность высоки, как никогда раньше.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Стрельцов

Ваша раздражительность заставляет окружающих минимизировать контакты с вами. Будьте терпеливы к другим и помните о выдержке.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Козерогов

Вам будет сложно найти общий язык с окружающими. Вас будут неправильно понимать, поэтому не исключены конфликты.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Водолеев

Зависть – качество, от которого вам нужно срочно избавиться в ближайшее время. Работайте над собой, старайтесь стать лучше.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Рыб

Рыбы сегодня будут душой компании, но при условии, что компания будет тихой и хорошо знакомой. Звезды советуют поговорить искренне с близкими людьми.