Близнецам искушения, а Львам – финансовые потери: гороскоп на 26 сентября
Гороскоп на 26 сентября прогнозирует Ракам эмоциональную нестабильность. Львы могут понести финансовые потери. Водолеям напомнятся старые конфликты.
Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
Обратите внимание 2 знака зодиака, которым на следующей неделе придется идти на риск
Гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 26 сентября 2023 для Овнов
Это отличный день для начала реализации мечты, которую вы откладывали на потом. Составьте четкий план, но запаситесь терпением – результат придет не сразу.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 26 сентября 2023 для Тельцов
Тельцам следует обратить внимание на свое финансовое состояние. Избавьтесь от всех возможных рисков в этой сфере, не тратьте деньги зря.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 26 сентября 2023 для Близнецов
У Близнецов будет странный день, исполненный соблазнов. Прежде чем делать поспешные решения, хорошо думайте о последствиях.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 26 сентября 2023 для Раков
Раки могут испытывать эмоциональную нестабильность в течение целого дня. Возьмите себя в руки и овладейте чувством, чтобы не дать себе взорваться или сорваться.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 26 сентября 2023 для Львов
Сегодня у Львова может быть насыщенный день с разными событиями. Но они будут отрицательными – это небольшие споры с родственниками или финансовые потери.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 26 сентября 2023 для Дев
У Дев благоприятный день для обучения чему-то новому. Используйте время, чтобы прочитать книгу или посмотреть обучающий фильм.
К теме Только 3 знаков зодиака ждет финансовая прибыль в октябре: проверьте себя в списке
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 26 сентября 2023 для Весов
Сегодня близкие люди обратятся в Весы за поддержкой. Им может понадобиться ваша помощь, но важно при этом помнить о своем состоянии и потребностях.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 26 сентября 2023 для Скорпионов
У Скорпионов будет положительный и вдохновенный день. Есть возможности, что перед вами откроется дверь новой работы и появятся перспективы.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 26 сентября 2023 для Стрельцов
Сегодня неблагоприятный день для больших финансовых вложений. Откажитесь от покупки автомобилей, недвижимости и дорогостоящей техники.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 26 сентября 2023 для Козерогов
Астрологи сегодня советуют Козерогам отдохнуть. Замедлитесь и займитесь делами, которые доставляют вам радость.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 26 сентября 2023 для Водолеев
Сегодня Водолеям напоминаются старые обиды и недоразумения. Если они мешают вам, попробуйте найти решения и примирения.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 26 сентября 2023 для Рыб
Окружение будет пытаться вывести вас из равновесия с самого утра. Лучше пропускать провокации мимо ушей и проявлять стойкость во избежание конфликтов.