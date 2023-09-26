Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

Обратите внимание 2 знака зодиака, которым на следующей неделе придется идти на риск

Гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 26 сентября 2023 для Овнов

Это отличный день для начала реализации мечты, которую вы откладывали на потом. Составьте четкий план, но запаситесь терпением – результат придет не сразу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 26 сентября 2023 для Тельцов

Тельцам следует обратить внимание на свое финансовое состояние. Избавьтесь от всех возможных рисков в этой сфере, не тратьте деньги зря.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 26 сентября 2023 для Близнецов

У Близнецов будет странный день, исполненный соблазнов. Прежде чем делать поспешные решения, хорошо думайте о последствиях.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 сентября 2023 для Раков

Раки могут испытывать эмоциональную нестабильность в течение целого дня. Возьмите себя в руки и овладейте чувством, чтобы не дать себе взорваться или сорваться.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 26 сентября 2023 для Львов

Сегодня у Львова может быть насыщенный день с разными событиями. Но они будут отрицательными – это небольшие споры с родственниками или финансовые потери.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 26 сентября 2023 для Дев

У Дев благоприятный день для обучения чему-то новому. Используйте время, чтобы прочитать книгу или посмотреть обучающий фильм.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 сентября 2023 для Весов

Сегодня близкие люди обратятся в Весы за поддержкой. Им может понадобиться ваша помощь, но важно при этом помнить о своем состоянии и потребностях.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 26 сентября 2023 для Скорпионов

У Скорпионов будет положительный и вдохновенный день. Есть возможности, что перед вами откроется дверь новой работы и появятся перспективы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 26 сентября 2023 для Стрельцов

Сегодня неблагоприятный день для больших финансовых вложений. Откажитесь от покупки автомобилей, недвижимости и дорогостоящей техники.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 сентября 2023 для Козерогов

Астрологи сегодня советуют Козерогам отдохнуть. Замедлитесь и займитесь делами, которые доставляют вам радость.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 26 сентября 2023 для Водолеев

Сегодня Водолеям напоминаются старые обиды и недоразумения. Если они мешают вам, попробуйте найти решения и примирения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 сентября 2023 для Рыб

Окружение будет пытаться вывести вас из равновесия с самого утра. Лучше пропускать провокации мимо ушей и проявлять стойкость во избежание конфликтов.