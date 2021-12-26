Гороскоп на 26 декабря 2021 для Овнов
Овны имеют отличный шанс в этот день завести друзей. Вас ждет интересное знакомство, которое впоследствии перерастет в крепкую дружбу.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 26 декабря 2021 для Тельцов
Тельцов в личной жизни ждет интересный период. Вероятно, ваша любимая половинка предложит вам жениться.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 26 декабря 2021 для Близнецов
Близнецов сегодня ждет важный разговор с родителями. Все пройдет даже лучше, чем вы могли себе представить.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 26 декабря 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 26 декабря 2021 для Львов
День лучше всего посвятить саморазвитию. Новые знания помогут вам открыть в себе новые грани. Вечер можете провести в кругу близких друзей.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 26 декабря 2021 для Дев
На Дев в этот день ожидает ряд негативных событий, однако, если вы сумеете взять свои эмоции под контроль, то все быстро пройдет.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 26 декабря 2021 для Весов
Постарайтесь находить позитив во всем, чем будете заниматься. Первую половину дня вы можете посвятить важным делам, а вечер лучше посвятить отдыху.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 26 декабря 2021 для Скорпионов
Сегодня любые идеи, которые придут вам в голову, постарайтесь записать в блокнот. Все они вам впоследствии очень пригодятся.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 26 декабря 2021 для Стрельцов
Научитесь говорить "нет" тому, что вам действительно не нравится. Не надо ни под кого подстраиваться, делайте лишь то, что доставляет вам удовольствие.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 26 декабря 2021 для Козерогов
Сегодня Козероги смогут полностью отдохнуть, если проведут день в кровати с книгой и посмотрят несколько фильмов. Попробуйте устроить себе тотальный релакс.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 26 декабря 2021 для Водолеев
День стоит провести рядом с родными, которые так нуждаются в вашем общении. Ограничьте контакты с человеком, который вытягивает из вас энергию. У вас он точно есть, но вы упорно его не замечаете.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 26 декабря 2021 для Рыб
Сегодня Рыбы будут заняты многими делами, но ничего не будут успевать. Вам надо найти время на отдых, и тогда с новыми силами завершать важные задания.