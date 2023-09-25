Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 25 сентября 2023 для Овнов
Звезды обещают Овнам успех во всех областях вашей деятельности в первый же день недели. Но для этого нужно проявить активность и предлагать новые идеи.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 25 сентября 2023 для Тельцов
В этот день Тельцам лучше максимально избегать людей, с которыми у вас взаимная неприязнь. Они будут только высасывать из вас положительную энергию.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 25 сентября 2023 для Близнецов
Хотя сегодня понедельник, но для Близнецов он будет пассивным днем. Не сторонитесь желания быть наедине с собой. Слушайте свой организм и позвольте себе отдохнуть, выключив телефон.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 25 сентября 2023 для Раков
Это хороший день, чтобы настроиться на гармонию и наполнение внутренних ресурсов. Утром можно помедитировать, а вечером встретиться с близкими.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 25 сентября 2023 для Львов
У Львова будет достаточно активный день, посвященный веселью и общению с друзьями. Вряд ли вы успеете совершить домашние дела, но не критикуйте себя за это.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 25 сентября 2023 для Дев
У Дев могут возникнуть недоразумения в отношениях. Ключ к решению – это сдержанный диалог, поддержка и отзывчивость обоих партнеров.
Обратите внимание 2 знака зодиака, которым на следующей неделе придется идти на риск
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 25 сентября 2023 для Весов
Сегодня будет тяжелый и напряженный день для Весов. Несмотря на все заботы и суету, важно найти время для отдыха и восстановления сил.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 25 сентября 2023 для Скорпионов
Прежде всего, позаботьтесь сегодня о своем психологическом состоянии. Надо отпустить с этого дня весь негатив и обрести гармонию.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 25 сентября 2023 для Стрельцов
Понедельник у Стрельцов может привести к разочарованию и предательству близких людей. Важно не принимать события близко к сердцу – они могут быть и к лучшему.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 25 сентября 2023 для Козерогов
Этот день удачен для саморазвития, познания чего-то нового и усвоения знаний Козерогов. Также можно заняться бытовыми делами.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 25 сентября 2023 для Водолеев
Сегодня возможны резкие повороты судьбы, которые могут существенно изменить жизнь Водолея. В каком направлении это будет, зависит от вас – придется принимать решение.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 25 сентября 2023 для Рыб
Чтобы добиться успеха, Рыбам нужно сконцентрироваться и сосредоточиться на карьере и рабочих задачах. Если вы нуждаетесь в помощи, не бойтесь ее попросить.