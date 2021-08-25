Гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака
Источник:24 канал
Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года, прогнозирует Близнецам большой сюрприз. Львы могут совершать крупные покупки. Читайте гороскоп на 25 августа 2021 для всех знаков зодиака дальше в материале.
День удачен для общения. Люди будут идти вам навстречу, а потому перед вами откроется много интересных возможностей. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 25 августа 2021 для Овнов
Овнам в этот день стоит отказаться от какой-либо дополнительной работы, поскольку она не принесет никакой пользы. Сегодня лучше запишитесь к врачу, чтобы устранить проблему, которая давно вас беспокоит.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 25 августа 2021 для Тельцов
Тельцов сегодня ждет романтический день. Сходите со своим избранником в кино, театр или на прогулку.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 25 августа 2021 для Близнецов
Близнецы сегодня получат долгожданную победу. Вы впервые за свою жизнь сможете выиграть драгоценный подарок, о котором всегда мечтали.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 25 августа 2021 для Раков
Ракам сегодня надо подвести итоги и завершить важные дела. Начинать что-то новое не стоит. Среда – не слишком удачный для этого день.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 25 августа 2021 для Львов
День удачен для крупных покупок. Не жалейте денег и смело тратьте их на те вещи, в которых вы нуждаетесь. Купленная вещь в этот день прослужит вам очень долго.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 25 августа 2021 для Дев
Дев ждет успех в первой половине дня, впрочем после обеда возможны некоторые разочарования на работе. Астрологи советуют не брать все близко к сердцу.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 25 августа 2021 для Весов
День будет успешным для творческих Весов, которые хотят посвятить время любимому делу. Благоприятными сегодня также будут поездки и встречи с друзьями.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 25 августа 2021 для Скорпионов
Для Скорпионов день кажется не слишком удачным. Возможен неприятный разговор с родными, который перерастет в ссору.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 25 августа 2021 для Стрельцов
День удачен для деловых встреч и переговоров. На работе вас ждет разговор с руководством, от которого будет зависеть ваше будущее.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 25 августа 2021 для Козерогов
Находитесь в этот день с самыми родными вам людьми. Это поможет настроить себя на позитивный лад. Попробуйте провести день без негативных мыслей.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 25 августа 2021 для Водолеев
Не стоит в этот день давать пустых обещаний, если знаете, что не сможете их выполнить. Во второй половине дня вы почувствуете мощный прилив вдохновения.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 25 августа 2021 для Рыб
Все, за что вы сегодня возьметесь – будет правильным. Перед вами откроются новые возможности. Вечер удачен для обучения и чтения книг.