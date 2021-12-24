Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 24 декабря 2021 для Овнов
День для Овнов пройдет немного суматошно, впрочем, вы будете довольны результатами. Вечером можете расслабиться и провести вечер так, как давно хотели.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 24 декабря 2021 для Тельцов
Тельцов в этот день ждет встреча с людьми из далекого прошлого. Астрологи отмечают, что она покажется не слишком приятной, впрочем, никаких резких движений делать не стоит.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 24 декабря 2021 для Близнецов
День удачен для поездок и решения важных вопросов. Покупки и оплату счетов рекомендовано осуществлять в первой половине дня.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 24 декабря 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 24 декабря 2021 для Львов
День удачен для достижения поставленных целей. Астрологи говорят, что в любом вопросе вы можете заручиться поддержкой родных, которые во всем вам помогут.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 24 декабря 2021 для Дев
Дев ждет удачный период в личной жизни. Ваша любимая половинка подарит вам незабываемые эмоции.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 24 декабря 2021 для Весов
День подходит для учебы. Весы могут записаться на курс или прослушать полезные лекции.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 24 декабря 2021 для Скорпионов
Одинокие представители знака имеют в этот день все шансы встретить свою любовь. Произойдет это тогда, когда вы совсем этого не будете ждать, поэтому не надо искать ту или того единственного.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 24 декабря 2021 для Стрельцов
День удачен для планирования 2022 года. Постарайтесь четко прописать свои мечты и цели и определить самые главные приоритеты.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 24 декабря 2021 для Козерогов
День подходит для налаживания отношений в семье. Вы слишком много времени уделяете работе, поэтому настало время исправлять ошибки.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 24 декабря 2021 для Водолеев
Сделайте в этот день подарок самому себе и ни на что не жалейте денег. Астрологи отмечают, что совсем скоро вас ждет увеличение финансов.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 24 декабря 2021 для Рыб
Рыбам в этот день надо принять важное решение. Не бойтесь покидать зону комфорта и пробовать что-то новое. Вас ждет интересная жизнь, надо лишь немного изменить фокус.