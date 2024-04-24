А чего ожидать другим знакам зодиака в среду, 24 апреля, – узнайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24.

Не пропустите Приготовьтесь к неудачам: конец апреля принесет этим знакам зодиака проблемы

Овен (21 марта – 20 апреля)

Если вы давно планировали насладиться временем, проведенным с родными, сегодня – идеальный день для этого. Избегайте скопления людей и создайте дома уютную атмосферу для семьи.

Гороскоп для Овнов

Телец (21 апреля – 20 мая)

Давно планировали генеральную уборку, но постоянно откладывали? Сегодня посвятите время всем домашним делам и приведите в порядок то, до чего раньше не доходили руки.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Минимизируйте количество дел, запланированных на сегодня. Делайте только то, на что у вас есть силы, не перегружайте себя. Уже этой ночью вам может присниться вещий сон.

Гороскоп для Близнецов

Рак (22 июня – 22 июля)

Будьте сосредоточенными, обязательно выполните все дела, запланированные на сегодня. Начните с самого важного, а на вторую половину дня оставьте мелкие задачи, которые помогут отвлечься и настроиться на уютный вечер дома.

Гороскоп для Раков

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Львы могут получить ценный совет от окружающих. Внимательно прислушивайтесь к тем, кто вокруг. А также помните, что 24 апреля может произойти встреча, которая изменит вашу жизнь к лучшему.

Гороскоп для Львов

Дева (23 августа – 23 сентября)

Для Дев сегодня удачный день для новых начинаний. Если вы планировали реализовать новый проект, то начните уже сейчас. Не бойтесь рисковать, ведь именно риск приведет вас к успеху.

Гороскоп для Дев

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Весы (24 сентября – 23 октября)

А Весам наоборот стоит отказаться от рискованных предложений. Астрологи отмечают, что стоит провести этот день в покое и уединении, наедине со своими мыслями.

Гороскоп для Весов

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы сегодня совершат неожиданную грандиозную покупку, которая превзойдет все их ожидания. А также этот день будет благоприятным для мелкого ремонта дома.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы сегодня будут активными в действиях. Любую задачу, которую вы поставите перед собой, обязательно удастся реализовать.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог (22 декабря – 20 января)

Для Козерогов, которые имеют проблемы со здоровьем, сегодня благоприятное время для лечения. Если вы давно откладывали обследование, то пришло время позаботиться о себе.

Гороскоп для Козерогов

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям стоит посвятить время друзьям, родным, любимым хобби. Этот день используйте для вдохновения и получения новой энергии, запланируйте летний отпуск.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Астрологи советуют Рыбам провести среду на свежем воздухе. Активный отдых и единение с природой помогут отдохнуть от повседневной суеты, подарят яркие впечатления и силы.

Гороскоп для Рыб