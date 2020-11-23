Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2020 года, советует Водолеям составить планы на будущее. Близнецов ждет приятное известие. Читайте гороскоп на 23 ноября 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи не рекомендуют в эти сутки заключать финансовые и коммерческие сделки, подписывать какие-либо документы и выяснять отношения. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Овнов

День благоприятен для отдыха. Отложите дела, не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Случайная травма или болезнь может помешать выполнению ранее намеченных планов.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Тельцов

Хороший день для лечения методами народной медицины. Сны могут быть вещими, следует ожидать их осуществления. Номера, цифры во сне – к хлопотам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Близнецов

Возможно, вы получите приятное известие, которое очень сильно поднимет вам настроение. Тогда и тонуса для работы прибавится, и желания покорять новые вершины.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Раков

Не стоит в этот день заниматься чужими финансами, это может привести к нежелательным последствиям. Займитесь собственными делами.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Львов

Начальство сегодня будет подозрительно добрым и внимательным: сейчас вы можете найти момент для разговора о повышении зарплаты.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Дев

Требуйте от начальства больше конкретики в его ответах на ваши вопросы. Возможно, ваш шеф не случайно вам что-то не договаривает.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Весов

Сегодня старайтесь не перекладывать свои служебные обязанности на чужие плечи. При неблагоприятном развитии ситуации вы можете оказаться в центре конфликта и испортить отношения с коллегами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Скорпионов

Вам необходимо быть осмотрительнее, контролировать все, что происходит рядом с вами, как в профессиональной, так и в личной жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Стрельцов

Благоприятный день, связанный с духовным перерождением, переоценкой отношений с окружающими людьми, получением информации.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Козерогов

Ваша растерянность и неуверенность в себе усилят негативные тенденции первой половины дня. Вероятны проблемы из-за потакания собственным слабостям или нежелания противостоять чужому влиянию.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Водолеев

Этот день посвятите определению планов на будущее и семейные дела. Но лучше не проявлять лишних амбиций. Ваша сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Рыб

Именно сегодня может случиться что-то, что серьезно повлияет на мировоззрение, жизненные принципы или перспективные планы. Вероятно, появится возможность сменить сферу деятельности, проявить способности, таланты для осуществления задуманного.