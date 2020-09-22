Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2020 года, советует Скорпионам спокойно решать проблемы, а вот Тельцам не рекомендуется в этот день начинать новые дела. Читайте гороскоп на 22 сентября 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

День принесет хорошие результаты тем, кто планирует начать новое дело. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Овнов

Звезды предсказывают, что в этот день Овны могут получить неожиданное известие, которое заставит изменить ваши планы на будущее. Помните, что выгоду можно получить от реализации старых дел.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Тельцов

Звезды не рекомендуют Тельцам в этот день начинать новые дела. Вам необходимо справиться с эмоциями и все переосмыслить. Любовные разочарования будут переноситься тяжело.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Близнецов

У Близнецов появится шанс изменить форму своей деятельности. Творческие и деловые контакты совсем скоро принесут пользу. С близкими людьми вы почувствуете взаимопонимание.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Раков

Ракам удастся укрепить отношения в семье и реализовать задуманное. Родные будут пытаться поддерживать вас, поэтому любая неприятность будет восприниматься спокойно.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Львов

В этот день Львам придется признаться в совершенных ошибках. В проявлении чувств будет преобладать трезвость.

Читайте также Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Дев

День будет спокойным и принесет хорошие новости. Ваши коллеги помогут разобраться с выполнением накопленной работы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Весов

В первой половине дня обратите внимание на поведение своих коллег. Вы обнаружите в своем окружении человека, который препятствует вашему успеху. Во второй половине дня Весы смогут получить нужное решение от влиятельного лица.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Скорпионов

День принесет Скорпионам мелкие проблемы. Коллеги могут враждебно отнестись к вашим достижениям. Старайся решить конфликтную ситуацию спокойно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Стрельцов

Стрельцы смогут сегодня получить важную информацию, которая принесет деньги. Свободное время посвятите планированию своих карьерных достижений.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Козерогов

Сегодня Козероги получат прибыль от нового начинания. Старайся найти единомышленников в своем кругу. Свободное время посвятите общению со своими старыми друзьями.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 сентября 2020 для Водолеев

Сегодня Водолеи смогут преодолеть финансовые трудности, которые их давно обременяли. Ваши коллеги примут решение о поддержке новых начинаний и планов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 сентября 2020 для Рыб

Рыбам сегодня не стоит рисковать и подвергаться воздействию чужого мнения. Стоит самостоятельно разобраться в ситуации и проверить все факты.