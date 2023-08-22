Гороскоп на 22 августа: какому знаку зодиака необходимо рискнуть сегодня

Гороскоп на 22 августа прогнозирует Тельцам хорошее настроение и продуктивный день. Девам следует быть осторожными. Скорпионов ждет встреча со старым знакомым.

Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 22 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 августа 2023 для Овнов

В этот день Овны будут очаровывать каждого – их харизма будет на пике. Это нужно использовать, чтобы получить желаемое от руководства или других лиц.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 августа 2023 для Тельцов

Сегодня у Тельцов будет хорошее настроение. Это отразится на их делах и работе в этот день – удастся переделать множество задач.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 августа 2023 для Близнецов

Вы можете беспокоиться, но риск и эксперимент в этот день – просто необходим. Именно это поможет сдвинуть определенную проблему с мертвой точки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 августа 2023 для Раков

Этот день удачен для того, чтобы смириться с человеком, с которым вы могли быть грубыми. Попытайтесь второй раз завоевать ее доверие.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 августа 2023 для Львов

Если обычно Львы любят надменное одиночество, то сегодня нужно проявить дружелюбие. Работа с командой будет более эффективной.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 августа 2023 для Дев

Девы сегодня могут познакомиться с новым человеком и сразу стать его поклонником. Но лучше быть осторожным – малознакомая персона может легко вас обмануть.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 августа 2023 для Весов

Сегодняшний день благоприятен для полета фантазии, вдохновения и творчества. Если ваша деятельность связана с этим, вы будете на пике возможностей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 августа 2023 для Скорпионов

Скорпионов сегодня предстоит встреча со старым знакомым. Хотя она будет неожиданной, но ответ на определенный вопрос.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 августа 2023 для Стрельцов

В этот день Стрельцам лучше много помогать людям и заниматься благотворительной деятельностью. Ваши добрые дела найдут отражение в будущем.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 августа 2023 для Козерогов

Козероги сегодня посмотрят свежим взглядом на человека, которого знают уже долгое время. Она откроется с новой и неожиданной стороны.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 августа 2023 для Водолеев

Сегодня Водолеям лучше не рисковать – в таком случае есть шанс набрать себе лишние проблемы. Занимайтесь обычными рутинными делами.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 августа 2023 для Рыб

В этот день звезды особенно способствуют Рыбам в разговорах с руководством. Они пойдут на ваши предложения и даже те, которые касаются заработной платы.