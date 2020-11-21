Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, советует Львам не начинать новые дела, а вот Скорпионам, наоборот, именно сегодня стоит начать давний замысел. Читайте гороскоп на 21 ноября 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.
Звезды советуют оставить в прошлом все невзгоды и улыбнуться будущему и новой жизни. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 21 ноября 2020 для Овнов
Уделите сегодня особое внимание финансовым затратам. Астрологи категорически не советуют Овнам выбрасывать деньги на ветер. Растраты будут мгновенными и бесполезными.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 21 ноября 2020 для Тельцов
Не поддавайтесь сегодня ярким и соблазнительным фантазиям вашего воображения, важно сохранять трезвость мышления и оставаться реалистом.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 21 ноября 2020 для Близнецов
Близнецов сегодня ждет неожиданная поездка, которая окажется несколько утомительной. Впрочем, результат будет достоин всех затраченных усилий.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 21 ноября 2020 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 21 ноября 2020 для Львов
Львам лучше сегодня отказаться от новых дел и проектов, поскольку у вас накопилось слишком много "хвостов". Лучше закончите начатое – время для следующего шага наступит уже очень скоро.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 21 ноября 2020 для Дев
Девам сегодня лучше уменьшить свое врожденное упрямство. В противном случае вас ждут проблемы с близкими людьми. Будьте мягче – звезды предупреждают о высокой вероятности возникновения конфликтных ситуаций.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 21 ноября 2020 для Весов
Не вступайте сегодня ни с кем в споры. Эмоциональный фон дня будет нестабильным, возможны разногласия и ссоры. К вечеру ситуация улучшится.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 21 ноября 2020 для Скорпионов
Хороший день для того, чтобы взяться за какое-то совершенно новое дело. Обнаружатся новые возможности, о которых вы раньше не догадывались.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 21 ноября 2020 для Стрельцов
Этот день принесет успех творческим натурам. Сегодня вас посетит муза вдохновения. Не спешите сразу воплощать свои идеи в реальность.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 21 ноября 2020 для Козерогов
Сегодня стоит обратить внимание на свое питание и ритм жизни. Хроническая усталость даст о себе знать. Придется приложить все усилия, чтобы достичь своей цели.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 21 ноября 2020 для Водолеев
Определившись с целью, которой вы хотите достичь, старайтесь не отступать от своего решения, делая сегодня одно, а завтра другое – в таком случае вы вряд ли продвинетесь вперед.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 21 ноября 2020 для Рыб
В хаосе, который окружает вас, вы можете найти очень полезную информацию. Лучше сразу запишите ее, чтобы не забыть и не потерять.
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