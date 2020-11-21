Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, советует Львам не начинать новые дела, а вот Скорпионам, наоборот, именно сегодня стоит начать давний замысел. Читайте гороскоп на 21 ноября 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Звезды советуют оставить в прошлом все невзгоды и улыбнуться будущему и новой жизни. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Овнов

Уделите сегодня особое внимание финансовым затратам. Астрологи категорически не советуют Овнам выбрасывать деньги на ветер. Растраты будут мгновенными и бесполезными.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Тельцов

Не поддавайтесь сегодня ярким и соблазнительным фантазиям вашего воображения, важно сохранять трезвость мышления и оставаться реалистом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Близнецов

Близнецов сегодня ждет неожиданная поездка, которая окажется несколько утомительной. Впрочем, результат будет достоин всех затраченных усилий.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Раков

Раки могут сегодня столкнуться с некоторыми финансовыми трудностями, которые свалятся на вас совершенно внезапно. Однако не волнуйтесь: проблемы исчезнут так же быстро, как и появились.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Львов

Львам лучше сегодня отказаться от новых дел и проектов, поскольку у вас накопилось слишком много "хвостов". Лучше закончите начатое – время для следующего шага наступит уже очень скоро.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Дев

Девам сегодня лучше уменьшить свое врожденное упрямство. В противном случае вас ждут проблемы с близкими людьми. Будьте мягче – звезды предупреждают о высокой вероятности возникновения конфликтных ситуаций.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Весов

Не вступайте сегодня ни с кем в споры. Эмоциональный фон дня будет нестабильным, возможны разногласия и ссоры. К вечеру ситуация улучшится.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Скорпионов

Хороший день для того, чтобы взяться за какое-то совершенно новое дело. Обнаружатся новые возможности, о которых вы раньше не догадывались.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Стрельцов

Этот день принесет успех творческим натурам. Сегодня вас посетит муза вдохновения. Не спешите сразу воплощать свои идеи в реальность.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Козерогов

Сегодня стоит обратить внимание на свое питание и ритм жизни. Хроническая усталость даст о себе знать. Придется приложить все усилия, чтобы достичь своей цели.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Водолеев

Определившись с целью, которой вы хотите достичь, старайтесь не отступать от своего решения, делая сегодня одно, а завтра другое – в таком случае вы вряд ли продвинетесь вперед.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Рыб

В хаосе, который окружает вас, вы можете найти очень полезную информацию. Лучше сразу запишите ее, чтобы не забыть и не потерять.