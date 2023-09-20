Тельцам – сложное решение, Козорогам – неожиданные изменения: гороскоп на 20 сентября

Гороскоп на 20 сентября прогнозирует тяжелое решение у Тельца. Козерогов ждет смена событий. Что еще ожидает знаков зодиака сегодня – дальше.

Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 сентября 2023 для Овнов

У Овнов в последнее время сложности в общении с близкими. Будьте более вежливы и толерантны, давайте свободу своему партнеру.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 сентября 2023 для Тельцов

Тельцам сегодня нужно будет принимать очень сложные решения. Возьмите время и хорошо взвесьте все аргументы.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 сентября 2023 для Близнецов

У Близнецов будет много энергии в начале дня, поэтому именно в это время примитесь за самые неприятные и сложные задачи. Вечером можно полноценно отдохнуть.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 сентября 2023 для Раков

У Раков сегодня интуиция будет на пике. Она подскажет ключ к успеху в определенном деле или новые идеи для проектов.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 сентября 2023 для Львов

Этот день благоприятен для того, чтобы вернуться к сложным и отложенным делам. Сегодня Львам удастся справиться с ними как можно быстрее.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 сентября 2023 для Дев.

Если вы потеряли уверенность в себе, пора напомнить, что каждый человек уникален – и вы тоже. Чтобы достигать целей, делайте их более реалистичными.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 сентября 2023 для Весов

День может быть сложным, поэтому с самого утра настраивайтесь на позитив. Открытость и откровенность, поиск компромисса помогут разрешить конфликты с близкими.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 сентября 2023 для Скорпионов

Скорпионы могут попросить взять на себя дополнительную работу или обязанности. Поэтому нужно будет проявить ответственность.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 сентября 2023 для Стрельцов

Если Стрельцы потеряли чувство уверенности, вспомните свои последние успехи. Вспомните приятные моменты жизни, чтобы восстановить свои ресурсы и поднять настроение.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 сентября 2023 для Козерогов

Козерогам нужно быть готовыми к новым обстоятельствам. Есть риск неожиданных изменений и событий, которые потребуют от вас быстрой реакции.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 сентября 2023 для Водолеев

День будет удачным для Водолеев. В сложных делах им будет везти, а встречи с людьми будут давать положительные впечатления и интересные идеи.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 сентября 2023 для Рыб

Рыбам предстоит проявить свою решительность сегодня. Вас будут ждать возможности достижения своих целей, поэтому не бойтесь быть амбициозными.