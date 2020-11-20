Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2020 года, советует Девам сосредоточиться на профессиональных навыках. Скорпионам стоит переосмыслить свое самовосприятие. Читайте гороскоп на 20 ноября 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня можно ожидать большую дозу позитивной энергии. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Овнов

День выдастся удачным для сбора дополнительных средств на воплощение своей мечты. Вы укрепите свои намерения и найдете замечательные возможности, которые помогут вам воплотить самое заветное.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Тельцов

Сегодня вам захочется приложить больше усилий для налаживания интимной жизни. Время будет щедрым на разного рода подсказки, которые помогут воплотить желаемое в жизнь. Желание сопротивляться изменениям сегодня значительно ослабнет.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Близнецов

Вы никого не оставите без внимания сегодня. Вокруг вас будет постоянное движение. Вы хотите вступать в разговоры, которые обогатят вас новыми знаниями. Есть высокие шансы получить максимум от дня.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Раков

День обещает яркие эмоции – выдастся из таких, которые надо использовать на все сто. Желательно сегодня выйти на прогулку. Это поможет улучшить ваше настроение.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Львов

Вы ожидаете больших изменений в своей жизни, но помните, что они не придут сами собой. Пришло время составить точный план действий. Вы точно знаете, какой цели хотите достичь, и теперь вам следует определиться, как вы это сделаете ..

Читайте также Мужской гороскоп на неделю 16 – 22 ноября для всех знаков Зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Дев

Попробуйте сосредоточиться на развитии профессиональных навыков. Они составляют абсолютный фундамент в достижении успеха. Не поленитесь прислушаться к советам профессионалов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 19 ноября 2020 для Весов

Время будет активным для любовной энергии. Впрочем, есть шансы, что воплотить свои желания в планы не удастся. Чтобы не остаться разочарованным, постарайтесь с пониманием относиться к решениям других.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Скорпионов

Звезды советуют переосмыслить ваше самовосприятие. Вы достигли определенного успеха и вправе гордиться собой. Это стоило вам больших усилий – не стесняйтесь отблагодарить себя.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Стрельцов

Измените одну частицу своей жизни сегодня, и обыденность вдруг станет другой. Не ищите оправданий, что что-то пойдет не так. Освободить себя от стремления к идеалу поможет поддержка друга.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Козерогов

Обратите внимание сегодня на музыку – она благоприятно будет влиять на ваше настроение. Слушайте то, что вам нравится.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Водолеев

Сегодня вы можете считать всех врагами, и будете рады отгородиться от окружающих. Попробуйте овладеть своим настроением и обратите внимание на причину такого неприятного развития событий.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Рыб

Вскоре вам придется столкнуться со многими вызовами. Вы надеялись на перерыв, но зато можете встретить еще одну порцию обязанностей и стрессовых ситуаций. Однако не сдавайтесь и постарайтесь избегать людей, которые повышают ваше давление. Сосредоточьтесь на своих обязанностях и все закончится хорошо.