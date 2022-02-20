Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2022 года, прогнозирует Львам спокойный день. Весы испытают трудности с самодисциплиной. Читайте гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 февраля 2022 для Овнов

Сегодня Овнов могут ждать некоторые проблемы в финансовом плане. Кроме этого, вам придется внепланово выйти на работу и решить важные вопросы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 февраля 2022 для Тельцов

Тельцам сегодня стоит уделить время своему здоровью: поменяйте рацион питания, начните пить витамины и уделять время физическим нагрузкам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 февраля 2022 для Близнецов

Найдите время для общения со своими родными. Не занимайтесь самокопанием, если вас что-то беспокоит. Не бойтесь поделиться с близкими своими переживаниями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 февраля 2022 для Раков

Сегодня позвольте себе расслабиться и ничего не делать. Подумайте над своей жизнью и сделайте шаг в сторону больших перемен.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 февраля 2022 для Львов

День будет спокойным, хотя и без недоразумений не обойдется. Сохраняйте оптимизм и желание бороться за справедливость.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 февраля 2022 для Дев

Займитесь в этот день собой. Уделите время своему здоровью и красоте. Любые рабочие дела отложите.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 февраля 2022 для Весов

Весы сегодня испытывают трудности с самоорганизованностью и дисциплиной. Ваши планы на день будут кардинально меняться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 февраля 2022 для Скорпионов

Скорпионам рекомендовано провести день в одиночестве. Старайтесь максимально сократить общение, оставаясь наедине со своими размышлениями.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 февраля 2022 для Стрельцов

День удачен для обучения и нахождения быстрых решений в ситуациях. Астрологи не советуют вам зацикливаться на негативных моментах и поддаваться на провокации.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 февраля 2022 для Козерогов

День благоприятен для отдыха и релакса. Посвятите время себе и собственным потребностям. Астрологи советуют заняться тем, что доставляет вам удовольствие.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 февраля 2022 для Водолеев

Сегодня астрологи советуют Водолеям больше отдыхать и восстанавливать свои силы в тишине и покое. В общем день будет спокойным.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 февраля 2022 для Рыб

Сегодня возможны перегрузки – физические и моральные. Не стоит сегодня увлекаться активным образом жизни.