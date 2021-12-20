Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2021 года, прогнозирует для Стрельцов успех. Рыб ждет эмоциональный день. Читайте гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

День удачен для того, чтобы разобраться в себе и понять, что вы хотите от жизни. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Овнов

Астрологи не советуют вам в первую рабочую неделю работать сверхурочно. Вас ждет много заданий в эти дни, поэтому не стоит с понедельника перегружать себя.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Тельцов

Тельцов сегодня может здорово подвести здоровье. Если чувствуете недомогание – отмените любые встречи и проведите время дома.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Близнецов

Сегодня о себе напомнит человек, с которым вы давно не общались. Если имеете возможность, можете договориться о встрече.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Раков

Если хотите быть счастливыми – будьте. Не надо ждать особых людей или каких-то моментов. Научите самостоятельно создавать счастливые мгновения вокруг себя.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Львов

Не забывайте благодарить близких людей за все, что они для вас делают. Сегодняшний день удачен для тесного общения с родными.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Дев

Дев ждет спокойный день. Вы начнете понедельник достаточно слаженно, без лишней спешки и сможете выполнить все поставленные перед собой задачи.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Весов

Весов могут ожидать в этот день некоторые неурядицы. Астрологи советуют не беспокоиться, ведь они достаточно быстро пройдут.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Скорпионов

Вечер стоит провести в кругу семьи. В последнее время вы слишком много пропадаете в офисе, поэтому сегодня позвольте себе побыть с родными.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Стрельцов

Сегодня Стрельцов весь день будет сопровождать успех. Вечером вас ждет приятная встреча с другом детства.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Козерогов

У Козерогов сегодня есть все шансы осуществить свое тайное желание. Во второй половине дня ждите позитивных финансовых изменений.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Водолеев

Водолеям не стоит в этот день делать то, чего они не хотят, ведь качественного результата не получится. Лучше беритесь за то, от чего у вас горят глаза.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Рыб

Рыб ждет эмоциональный день. Приливы настроения от хорошего к плохому будут встречаться довольно часто. Чтобы достичь гармоничного состояния, уделите время медитации или побудьте наедине со своими мыслями.