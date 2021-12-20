Гороскоп на 20 декабря 2021 для Овнов
Астрологи не советуют вам в первую рабочую неделю работать сверхурочно. Вас ждет много заданий в эти дни, поэтому не стоит с понедельника перегружать себя.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 20 декабря 2021 для Тельцов
Тельцов сегодня может здорово подвести здоровье. Если чувствуете недомогание – отмените любые встречи и проведите время дома.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 20 декабря 2021 для Близнецов
Сегодня о себе напомнит человек, с которым вы давно не общались. Если имеете возможность, можете договориться о встрече.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 20 декабря 2021 для Раков
Если хотите быть счастливыми – будьте. Не надо ждать особых людей или каких-то моментов. Научите самостоятельно создавать счастливые мгновения вокруг себя.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 20 декабря 2021 для Львов
Не забывайте благодарить близких людей за все, что они для вас делают. Сегодняшний день удачен для тесного общения с родными.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 20 декабря 2021 для Дев
Дев ждет спокойный день. Вы начнете понедельник достаточно слаженно, без лишней спешки и сможете выполнить все поставленные перед собой задачи.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 20 декабря 2021 для Весов
Весов могут ожидать в этот день некоторые неурядицы. Астрологи советуют не беспокоиться, ведь они достаточно быстро пройдут.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 20 декабря 2021 для Скорпионов
Вечер стоит провести в кругу семьи. В последнее время вы слишком много пропадаете в офисе, поэтому сегодня позвольте себе побыть с родными.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 20 декабря 2021 для Стрельцов
Сегодня Стрельцов весь день будет сопровождать успех. Вечером вас ждет приятная встреча с другом детства.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 20 декабря 2021 для Козерогов
У Козерогов сегодня есть все шансы осуществить свое тайное желание. Во второй половине дня ждите позитивных финансовых изменений.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 20 декабря 2021 для Водолеев
Водолеям не стоит в этот день делать то, чего они не хотят, ведь качественного результата не получится. Лучше беритесь за то, от чего у вас горят глаза.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 декабря 2021 для Рыб
Рыб ждет эмоциональный день. Приливы настроения от хорошего к плохому будут встречаться довольно часто. Чтобы достичь гармоничного состояния, уделите время медитации или побудьте наедине со своими мыслями.