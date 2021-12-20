Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Овнов

Астрологи не советуют вам в первую рабочую неделю работать сверхурочно. Вас ждет много заданий в эти дни, поэтому не стоит с понедельника перегружать себя.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Тельцов

Тельцов сегодня может здорово подвести здоровье. Если чувствуете недомогание – отмените любые встречи и проведите время дома.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Близнецов

Сегодня о себе напомнит человек, с которым вы давно не общались. Если имеете возможность, можете договориться о встрече.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Раков

Если хотите быть счастливыми – будьте. Не надо ждать особых людей или каких-то моментов. Научите самостоятельно создавать счастливые мгновения вокруг себя.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Львов

Не забывайте благодарить близких людей за все, что они для вас делают. Сегодняшний день удачен для тесного общения с родными.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Дев

Дев ждет спокойный день. Вы начнете понедельник достаточно слаженно, без лишней спешки и сможете выполнить все поставленные перед собой задачи.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Весов

Весов могут ожидать в этот день некоторые неурядицы. Астрологи советуют не беспокоиться, ведь они достаточно быстро пройдут.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Скорпионов

Вечер стоит провести в кругу семьи. В последнее время вы слишком много пропадаете в офисе, поэтому сегодня позвольте себе побыть с родными.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Стрельцов

Сегодня Стрельцов весь день будет сопровождать успех. Вечером вас ждет приятная встреча с другом детства.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Козерогов

У Козерогов сегодня есть все шансы осуществить свое тайное желание. Во второй половине дня ждите позитивных финансовых изменений.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Водолеев

Водолеям не стоит в этот день делать то, чего они не хотят, ведь качественного результата не получится. Лучше беритесь за то, от чего у вас горят глаза.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 декабря 2021 для Рыб

Рыб ждет эмоциональный день. Приливы настроения от хорошего к плохому будут встречаться довольно часто. Чтобы достичь гармоничного состояния, уделите время медитации или побудьте наедине со своими мыслями.