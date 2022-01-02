Гороскоп на 2 января 2022 года для Овнов

У вас сегодня будет невероятное настроение. Забудьте о четких планировках и делайте то, что вам больше всего хочется.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 2 января 2022 года для Тельцов

Воскресенье идеально подходит для того, чтобы провести время с семьей. Приготовьте вкусный обед, соберитесь за одним столом и насладитесь домашней атмосферой.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 2 января 2022 года для Близнецов

Близнецы уже сегодня могут сделать первый шаг на пути к осуществлению мечты. Звезды подсказывают, что у вас все получится наилучшим образом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 2 января 2022 года для Раков

В первой половине дня Раки могут понежиться в постели, а ближе к вечеру вас ждет встреча с друзьями.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 2 января 2022 года для Львов

Львов сегодня ждет финансовый успех. Вероятно, вам удастся продать вещь, которая принесет вам неплохую прибыль.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 2 января 2022 для Дев

День будет богат романтическими сюрпризами. Одинокие представители знака могут получить интересное предложение от человека, который им очень симпатизирует.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 2 января 2022 года для Весов

Весы весь день будут находиться в невероятном комфорте. Вы проведете воскресенье так, как всегда хотели.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 2 января 2022 года для Скорпионов

Скорпионам сегодня придется решить несколько важных вопросов. Некоторые нерешенные задачи могут вас немного расстроить.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 2 января 2022 года для Стрельцов

Сегодня Стрельцы захотят потешить себя какой-то покупкой. Можете что-то приобрести не только для себя, но и близких вам людей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 2 января 2022 года для Козерогов

Козероги в этот день могут ненароком обидеть родного человека. Постарайтесь сразу попросить прощения.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 2 января 2022 года для Водолеев

Водолеи проведут воскресенье в семейном кругу. Свободное время можете посвятить чтению книги или вместе посмотрите новогодний фильм.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2 января 2022 года для Рыб

Рыб в выходной день ждет довольно насыщенный день. Вам надо сделать несколько важных дел и посвятить время рабочим вопросам.