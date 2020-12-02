Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2020 года, советует Стрельцам и Рыбам уделить себе больше внимания. Скорпионам в этот день хорошо бы завершить дела, чем начинать новые. Читайте гороскоп на 2 декабря 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Овнов

Любите жизнь, даже если она не идеально. Звезды помогут увидеть несколько положительных моментов в вашей жизни, на которые вы раньше не обращали внимания.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Тельцов

День будет активен для любовной энергии. Впрочем, есть шансы, что воплотить свои желания в планы не удастся. Чтобы не остаться разочарованным, постарайтесь с пониманием относиться к решениям других.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Близнецов

Будьте открыты для новых знакомств и не закрывайте себя от окружающих. Вскоре вы встретите человека, который добавит красок в вашу жизнь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Раков

Если вы давно задумывали реализацию непростого дела – сегодня самое время взяться за него. Благодаря поддержке других людей вы наконец почувствуете, что можете это сделать.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Львов

Сегодня у вас могут возникнуть конфликты с вашей любимым человеком или близким другом. Их упрямство и уверенность в правильности их аргументов будет только усиливать проблему.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Дев

Сегодня вам понадобится сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни – от дел на работе – до отношениям с родными.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Весов

Дома вас ожидает стабильная ситуация, однако к комфорту возвращаться спешите не сразу. Ближе к вечеру вам захочется пообщаться в тесной компании с близким человеком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Скорпионов

День лучше всего подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно только в случае, если они краткосрочные.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Стрельцов

Откажитесь от мыслей об амурных делах, лучше займитесь позаботьтесь о себе самом. Подумайте, как вы можете сделать свой образ жизни здоровым.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Козерогов

Используйте время, которое сейчас есть для наведения порядка в делах и собственных мыслях. А монотонные и творческие действия будут способствовать успокоению.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Водолеев

Без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время для того, что поможет вам найти внутреннее равновесие.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Рыб

Благоприятными будут занятия, направленные на собственное развитие – самообразование, легкий спорт, медитация. Отведите больше времени на отдых и восстановление сил.