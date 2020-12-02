Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2020 года, советует Стрельцам и Рыбам уделить себе больше внимания. Скорпионам в этот день хорошо бы завершить дела, чем начинать новые. Читайте гороскоп на 2 декабря 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.
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Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 2 декабря 2020 для Овнов
Любите жизнь, даже если она не идеально. Звезды помогут увидеть несколько положительных моментов в вашей жизни, на которые вы раньше не обращали внимания.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 2 декабря 2020 для Тельцов
День будет активен для любовной энергии. Впрочем, есть шансы, что воплотить свои желания в планы не удастся. Чтобы не остаться разочарованным, постарайтесь с пониманием относиться к решениям других.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 2 декабря 2020 для Близнецов
Будьте открыты для новых знакомств и не закрывайте себя от окружающих. Вскоре вы встретите человека, который добавит красок в вашу жизнь.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 2 декабря 2020 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 2 декабря 2020 для Львов
Сегодня у вас могут возникнуть конфликты с вашей любимым человеком или близким другом. Их упрямство и уверенность в правильности их аргументов будет только усиливать проблему.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 2 декабря 2020 для Дев
Сегодня вам понадобится сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни – от дел на работе – до отношениям с родными.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 2 декабря 2020 для Весов
Дома вас ожидает стабильная ситуация, однако к комфорту возвращаться спешите не сразу. Ближе к вечеру вам захочется пообщаться в тесной компании с близким человеком.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 2 декабря 2020 для Скорпионов
День лучше всего подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно только в случае, если они краткосрочные.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 2 декабря 2020 для Стрельцов
Откажитесь от мыслей об амурных делах, лучше займитесь позаботьтесь о себе самом. Подумайте, как вы можете сделать свой образ жизни здоровым.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 2 декабря 2020 для Козерогов
Используйте время, которое сейчас есть для наведения порядка в делах и собственных мыслях. А монотонные и творческие действия будут способствовать успокоению.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 2 декабря 2020 для Водолеев
Без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время для того, что поможет вам найти внутреннее равновесие.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 2 декабря 2020 для Рыб
Благоприятными будут занятия, направленные на собственное развитие – самообразование, легкий спорт, медитация. Отведите больше времени на отдых и восстановление сил.
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